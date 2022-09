Soins en poudre Yodi pour visage et cheveux

Marre de limiter vos liquides quand vous partez en voyage ? Innovez avec les soins en poudre Yodi pour la peau et les cheveux.

Cela fait de nombreuses années que je suis un peu les nouveautés sur le marché des soins pour la peau et les cheveux. J’avais déjà vu pas mal d’innovations du genre, mais j’ai eu très envie de tester les soins en poudre Yodi. Cette marque propose une gamme de produits d’hygiène et de beauté en poudre : une nouvelle façon de concevoir la beauté avec des soins en poudre qui se transforment en mousse ou en lait.

Deux gammes principales rassemblent les soins en poudre Yodi : les nettoyants visage et les shampoings. Il s’agit d’une gamme 100% naturelle, vegan et Made in France. Le packaging en aluminium est recyclable à l’infini. Quant à la composition sans eau, elle économise des centaines de litres qui sont habituellement utilisés dans les soins pour la peau et les cheveux.

Nettoyant Vitamine C fleurs d’Hibiscus

Le Nettoyant visage en poudre Yodi à base de fleurs d’Hibiscus est à destination des peaux normales à mixtes à la recherche d’éclat. Il est enrichi en Vitamine C stabilisée et naturelle, en acides de fleurs d’Hibiscus, en huiles de jojoba bio et d’amande douce bio et en prébiotique. Résultat, un teint lumineux, les pores resserrés, une peau plus nette, propre et douce.

En termes d’odeurs, je ne peux pas dire que c’est transcendant, mais ce n’est pas non plus désagréable. C’est très discret, et comme les produits ne contiennent pas de parfum, cela ne laisse pas d’odeur après la douche.

Nettoyant Charbon purifiant

Le Nettoyant visage en poudre Yodi au charbon purifiant est à destination des peaux grasses et à imperfections. Véritable détox santé pour la peau, il est enrichi en charbon végétal, en zinc et en prébiotique. Cela nettoie la peau en profondeur et diminue les imperfections.

La poudre mélangée à l’eau crée une pâte légèrement granuleuse qui a également un effet exfoliant qui m’a bien plu. En effet, j’apprécie lorsque j’ai l’impression que mon produit pour le visage nettoie correctement la peau. Et là, j’ai trouvé que c’était le cas, et que ça rendait ma peau toute douce.

Shampoing Douceur Lait d’Amande

Le Shampoing en poudre Yodi Douceur Lait d’Amande s’adresse aux cheveux fins et en manque de volume et de brillance. Ce shampoing végétal contient du lait d’amande douce, connu pour ses propriétés hydratantes et adoucissantes. Il est idéal en usage quotidien, mais peut aussi s’utiliser de manière espacée. Quelle que soit votre routine capillaire, les soins en poudre Yodi apportent une dose de naturel.

Les shampoings ne contiennent pas de parfum synthétique ni de tensio-actifs irritants pour le cuir chevelu. Mélangé à l’eau, la poudre créé une mousse qui donne l’impression de se laver les cheveux avec un shampoing classique. Le rinçage est facile et rapide et ne laisse pas de sensation de résidu dans les cheveux.

Shampoing Nutritive Argan

Le Shampoing en poudre Yodi Nutritive Argan s’adresse aux cheveux secs, bouclés et frisés. Ce shampoing végétal contient de l’huile d’argan Bio pour nourrir les cheveux et les rendre brillants. L’aloe vera Bio permet d’hydrater les cheveux et protéger la couleur. Il contient également une protéine de petit pois pour réparer la fibre capillaire des cheveux abîmés.

Fabriqués à froid, les soins en poudre Yodi préservent la qualité des actifs. Ils ne contiennent que neuf ingrédients, pour assurer une composition naturelle et sans surplus. Ces shampoings ne contiennent ni conservateurs, ni sulfates, ni silicones.