Butterfly Beast II – Tome 5

Butterfly Beast II, série des éditions Mangetsu, se poursuit avec ce cinquième tome, paru en septembre 2022. Un manga de Yuka Nagate qui invite à découvrir la suite des aventures d’Ochô, infiltrée au château d’Edo, pour une mission des plus périlleuses.

Ochô se souvient des paroles de son ami Raizô. Alors qui lui remettait sa croix, signe de la religion de sa mère, il lui apprenait aussi de la Toussaint sera une fête importante pour les chrétiens. En effet, l’intuition de Raizô lui disait que Kintsuba prévoirait quelque chose ce soir-là ! Ochô se rappelle donc que c’est aujourd’hui qu’a lieu cette fête de tous les saints. Dans le palais d’Edo, le sire cherche partout Chônosuke. Il est suivi par Ôgimaru qui le supplie de se calmer. Il rappelle que personne n’a vu Chônosuke depuis le matin. C’est alors que le conseiller, Nobutsuna Matsudaira intervient froidement et demande un peu plus de discrétion. En effet, il ne faut pas que tout le château sache que le Shogun court après un page… Le sire se retire, Ôgimaru s’en va de son côté. Il rejoint rapidement Ochô, qui s’est cachée.

Le récit est toujours aussi intéressant et captivant. On retrouve Ochô cachée dans le château d’Edo. Elle se demande ce qu’elle doit faire pour se sortir de ce pétrin, tout en venant en aide au shogun. Elle prend alors la lourde décision de sortir de l’ombre pour rejoindre le shogun, avant qu’il ne soit trop tard. Le manga est plein de rebondissements, avec le sauvetage du shogun, les combats de la chasseresse, son exfiltration, ses retrouvailles avec Hiko, les agissements d’Ayame… Le récit oscille très aisément entre différents lieux, actions et protagonistes, pour offrir une intrigue plaisante à lire. Les sentiments des uns et des autres sont bien retranscrits, les sous-entendus sont toujours présents, pour toucher et charmer un peu plus. Le dessin est également séduisant, somptueux, avec un trait fin, fluide et dynamique.

Butterfly Beast II est une série des éditions Mangetsu, qui se poursuit avec ce cinquième tome captivant. Un effet, le récit est relancé, entre la fin de certaines choses, mais aussi du renouveau, de nouvelles menaces à venir, des combats fascinants, des personnages torturés…

