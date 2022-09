Louisiana, la couleur du sang – Le troisième tome

Louisiana, la couleur du sang est une trilogie qui se conclut avec ce troisième tome, paru aux éditions Dargaud, paru en septembre 2022. Une bande dessinée de Léa chrétien et Gontran Toussaint, inspirée de faits réels et s’achevant avec une nouvelle révélation.

Nouvelle-Orléans, 1961, Hazel conseille à Louise Soral d’aller se coucher, car une bonne nuit de sommeil lui ferait le plus grand bien. La vieille femme, dans son fauteuil, explique que son récit touche à sa fin. Aussi, si elle s’arrête maintenant, elle craint de ne plus avoir la force de continuer. Hazel affirme que madame est sacrément têtue. Mais Louise tient à continuer son récit. Elle explique que pendant la guerre de sécession, la famille d’Hazel est partie se terrer à Natchitoches, tandis que le père, Jean, enrôlé dans l’armée, participait, malgré lui, aux combats. A la fin de la guerre, les mentalités avaient changé, faisant ainsi souffler un vent de modernité sur la Louisiane et les plantations esclavagistes. A leur retour, il y a eu une agréable surprise, en voyant d’anciens esclaves revenir, désireux de travailler pour eux.

Au crépuscule de son existence, Louise Soral poursuit le récit de sa vie et de sa famille de planteurs. La famille au destin tumultueux se dévoile toujours plus dans ce troisième tome toujours aussi captivant et intéressant. La bande dessinée est riche, très bien découpée, oscillant entre le passé et le présent, ainsi que les différents personnages torturés par la guerre, l’esclavagisme, le labeur, les secrets, le racisme… L’injustice, la ségrégation raciale, la domination masculine sont autant d’éléments qui vont marquer les personnages et cette famille, tout comme l’envie de liberté et d’indépendance. Une histoire inspirée de faits réels, qui présente une fresque familiale, sociale et historique, sombre et émouvante. Le dessin est tout aussi captivant, qui joue avec les ombres, et présente des personnages expressifs.

Louisiana, la couleur du sang est un triptyque qui se termine avec ce troisième tome, paru aux éditions Dargaud. Un album qui vient présenter la fin de l’histoire d’une héritière d’une dynastie de planteurs en Louisiane, pleine de tourments, de secrets, de sang…

