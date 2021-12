Les Dragons de la frontière – Cuerno Verde

Cuerno Verde est le deuxième tome du diptyque Les Dragons de la frontière, des éditions Glénat, paru en novembre 2021. Une bande dessinée, de Gregorio Muro Harriet et Ivan Gil, qui présente un récit historique bien mené, un western espagnol plein de sang et de drames.

Un indien d’Amérique vient chercher, sous des roches, un serpent à sonnettes. En juillet 1779, à Walpi, un village hopi situé au nord-est de l’actuel état de l’Arizona, des troupes espagnoles s’avancent. Il s’agit de Dragons de la frontière. Alors qu’ils arrivent, le lieutenant-colonel demande que des rations de nourriture soient distribuées. Aux côtés du lieutenant-colonel, un moine trouve qu’ils sont bien trop généreux avec ces gens. Le gouverneur Anza explique que les denrées ont été achetées par lui-même. Ni la vice-royauté, ni l’église n’ont financé cela. Le moine n’en revient pas et affirme que les hopis devraient être soumis par la force. Heureusement le lieutenant-colonel ne voit pas les choses de la même manière. Alors qu’ils discutent et expliquent chacun leurs points de vue, la distribution de denrées et bétails se poursuit.

Le récit est historique, avec plein de détail, de dates et de faits. Il est captivant et intéressant, avec le gouverneur Anza convaincu de s’attaquer à un dangereux chef de guerre. En effet, Cuerno Verde, dit immortel, est leur premier ennemi. La bande dessinée oscille entre les actions des Dragons et du gouverneur, ainsi que les décisions prises par ce Cuerno Verde. Les stratèges, alliances, vont déterminer l’avenir. Des combats sont à venir, avec 150 dragons accompagnés de 450 miliciens espagnols et quelques Indiens. Dans le clan Comanche, on retrouve aussi Madeline, qui s’est faite, malgré elle, à sa nouvelle condition de femme de Comanche. L’histoire est captivante, palpitante et bien écrite. Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait énergique, des personnages expressifs et de belles scènes d’action.

Cuerno Verde est le second tome du diptyque Les Dragons de la frontière, des éditions Glénat. Un album plein de fureur, de sang, de drames et d’héroïsme, qui présente un récit historique captivant, un Ouest mythique, un western espagnol bien mené.