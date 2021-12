Rouge Bonbon, une couleur explosive aux Éditions Jungle 

Rouge Bonbon, d’après le roman de Cathy Cassidy (Les filles au chocolat…). Une BD jeunesse à lire à partir de 10 ans disponible depuis le 28 Octobre 21 aux Éditions Jungle Collection Miss Jungle !!

Le décor :

Le bureau de la directrice …

La mère de Scarlett est furieuse. Mais pas autant que la directrice, qui n’en peut plus du comportement exécrable de la jeune fille !!! Après lui avoir balancé les vers de terre du cours de biologie sur la tête, par inadvertance. Aujourd’hui, c’est la viande de la cantine qui a valsé dans les locaux ! Sous prétexte qu’elle est devenue végétarienne.

Un comportement qui lui vaut une nouvelle fois, un renvoi total de cette nouvelle école. Entre son travail en tant que Directrice de la publicité, et le peu de temps qu’elle a à lui consacrer, sa mère culpabilise un moment avant de prendre une grande décision.

Et, après d’innombrables remontrances, dont le fameux piercing sur la langue que Scarlett a fait faire sans permissions, c’est décidé. Contre son gré, elle ira étudier en Irlande, dans le bled paumé où son père, sa nouvelle compagne et leur fille sont allés se perdre !!

En rupture familiale totale, la voilà dans l’avion direction un pays qu’elle connaît peu, mais dont les légendes et le mode de vie vont peut-être venir à bout de sa colère sous-jacente …

Le point sur la BD

Une adaptation du roman de l’acclamée Cathy Cassidy, par Véronique Grisseaux. Dans « Rouge bonbon », on aborde les thématiques du mal être, qui va de la préadolescence, à l’adolescence. Accentué par des rapports familiaux difficiles. La protagoniste principale est une révoltée. Une rebelle qui a du mal à trouver sa place au sein d’une structure familiale qui a volé en éclats. Et, les premiers sentiments amoureux qui germent ! Des sujets d’actualité, comme la plupart des multiples thèmes abordés dans les “Cassidy romans”. La scénariste nous rend à l’identique avec cette adaptation BD. Les dialogues et échanges sont nombreux, bien traités, permettant de sensibiliser les jeunes lecteurs en gardant un côté léger.

Les illustrations de Drac sont « explosivement » colorées, et conformes au tempérament de cette pré-ado, qui, à travers les terres de légendes irlandaises, va cheminer vers un apaisement notoire !! On aime ce « Rouge Bonbon » aux Éditions Jungle, qui va se dégrader du rose aux oranges de la chevelure de Scarlett.

La conclusion :

Une belle adaptation à la couverture particulièrement soignée !! Rouge Bonbon aux Éditions Jungle s’adresse à un public pré-adolescent qui se retrouve parfaitement dans les thèmes abordés avec beaucoup de réalité. Une BD pleine d’optimisme dont les couleurs nous font pétiller les rétines !!!