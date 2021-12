Toit à moi : solution durable pour les sans-abris

Il y a de fortes chances pour que vous aussi vous vous sentiez impuissants face au nombre de plus en plus élevés de personnes se retrouvant dans la rue et demandant de l’argent pour survivre. De nombreux concepts font leur apparition et permettent de créer une solidarité afin d’aider et de faire sa part en tant qu’humain pour aider autrui.

La superbe association “Toit à moi” (le nom est bien trouvé et approprié !) propose un concept durable pour apporter une aide concrète à ces personnes :

Le concept de l’association :

Grâce à un don mensuel par mois, des appartements sont achetés afin de pouvoir loger des personnes sans-abris. Le don mensuel permet ainsi de rembourser le crédit lié à l’achat de l’appartement. L’association ne s’arrête pas là puisqu’elle fait bénéficier aux personnes d’un accompagnement effectué par un travailleur social pour pouvoir aider la personne à reprendre confiance en elle et en sa valeur ainsi qu’à trouver un projet de vie qui lui correspond.

Il y a également un accompagnement fait par des bénévoles qui vont pouvoir échanger et tisser des liens autour de repas, d’activités avec la personne. On parle donc d’une action complète qui a un impact durable et profond sur les personnes hébergées.

Pour l’instant, l’association est propriétaire de 34 appartements, ce qui peut ainsi bénéficier à 34 personnes sans-abris. Chaque année, l’association achète environ 10 appartements. Il y a des appartements pour l’instant dans 7 villes de France.

Différentes manières d’aider :

A titre d’exemple, il faut environ 100 parrains donnant en moyenne 20 €/mois pendant 5 ans pour permettre d’acheter un appartement. (après réduction d’impôts, le don est seulement de 5 euros par mois). Cependant, le montant du don est libre et la durée également.

Même si vous ne pouvez pas donner, le simple fait d’en parler à vos proches peut faire la différence et peut permettre de sensibiliser à cette cause. Chaque personne est importante et peut faire une différence, que ce soit en don d’argent, en don de meubles, en don de temps (bénévolat) ou en don de paroles (en parler autour de soi et débattre sur ces enjeux de société).

N’hésitez pas à visiter leur site internet pour en apprendre davantage sur leurs actions et les personnes aidées.