Galler Chocolaterie Indépendante – Une sélection d’idées cadeau gourmandes

Galler est une chocolaterie belge indépendante, qui présente, à travers leur vocation et leur savoir-faire, des chocolats savoureux. Des chocolats, des fourrages et des recettes uniques et délicieuses. C’est à travers différents étuis, coffrets, écrins, ou encore coffrets, que tablettes, bâtons et Rawetes sont à déguster.

Chocolaterie belge indépendante, depuis 1976, Galler aime toujours travailler un ingrédient fantastique, le cacao. Dans ses ateliers, la marque réalise ses propres recettes, des chocolats accompagnés de fourrages. Des recettes uniques, avec un chocolat de couverture travaillé, qui va s’associer aux textures et saveurs des différents fourrages.

Pour ce Noël, deux écrins ont retenu l’attention de France Net Infos, mais des cadeaux Noël sont aussi à offrir.

Il y a l’écrin de 24 mini bâtons au chocolat fourrés, qui offre un bel assortiment gourmand. Dix recettes différentes sont à savourer dans cet écrin, avec deux éditions limitées. Le bâton chocolat noir caramel et le bâton chocolat noir saveur spéculoos sont de recettes uniques. L’assortiment est plaisant, savoureux, offrant un bel équilibre entre le chocolat et le fourrage parfumé et délicat. Au chocolat au lait, chocolat noir ou chocolat blanc, les mini bâtons, présentent des recettes savoureuses. Les bouchées chocolatées sont pleines de surprises, entre force et subtilité, croquant et fondant, croustillant et crémeux. Il y a des saveurs d’enfance, des parfums fruités, des goûts acidulés, offrant un bel éventail de gourmandises à savourer et partager.

Le deuxième écrin présente un assortiment de mini tablettes. 24 bouchées croquantes, ainsi que huit recettes différentes à découvrir et savourer. Il y a cinq tablettes de chocolat noir à déguster. Deux sont purs, à 85% et 70%, offrants puissance et plaisir. Un autre est aux éclats de cacao, qui présente quelques morceaux surprenants croquants. La troisième offre un peu plus de douceur, avec les éclats de caramel au beurre salé. La dernière des minis tablettes au chocolat noir offre un parfum exquis, frais et surprenant de menthe et de citron vert. Deux mini tablettes sont au chocolat au lait, l’un au caramel, offrant un bel équilibre tout en douceur, une harmonie suave. La seconde mini tablette au chocolat au lait est aux amandes grillées. Enfin, la dernière mini tablette est au chocolat blanc et framboise. Une bouchée pleine de douceur et fruitée, avec le parfum savoureux de la framboise, que l’on retrouve très bien, délicatement, entre le fondant du chocolat blanc.

Galler Chocolaterie Indépendante, est une chocolaterie belge, qui présente quelques jolis et gourmands coffrets, étuis et écrins. Il y a aussi des coffrets spéciaux pour les fêtes ! Des assortiments de mini tablettes, Rawetes, tablettes, bâtons et mini bâtons sont à découvrir, déguster, partager, ou encore offrir.

La chocolaterie indépendante belge Galler est à découvrir par ici…