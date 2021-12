Roxane, le spectacle bientôt en tournée : interview de Joséphine Cosoleto

En juin dernier, “Roxane, le spectacle” s’était installé sur le port de Nice, le temps de dix-huit représentations. Le public avait été conquis par cette adaptation musicale en vingt-deux chansons de la célèbre pièce d’Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac.

Les auteurs, Stéphane Brunello et Philippe Hattemberg, ont transposé cette histoire d’amour tragique dans les années 80. Roxane est une jeune danseuse et Cyrano, son cousin éloigné et confident, est un auteur compositeur. Il écrit des chansons pour Christian, un jeune interprète talentueux. Lors d’une soirée où Cyrano l’a invitée, Roxane rencontre Christian et c’est le coup de foudre. Il est beau et chante admirablement bien. Elle est séduite par sa beauté mais aussi par ses paroles mais ce qu’elle ignore c’est que derrière les mots de Christian se cachent ceux de Cyrano qui aime la jeune femme en secret. Le spectacle est servi par un trio amoureux admirablement interprété par Joséphine Cosoleto, alias Baby J, demi-finaliste de la saison 9 de « The Voice », Romain Dos Santos (Christian) et Olivier Laurent, dans le rôle de Cyrano. A ce trio, s’ajoutent aussi De Guiche, un producteur ambitieux et peu scrupuleux, jaloux de Christian, incarné par Bertrand Borgognone, et une mystérieuse récitante, incarnée par Noëlle Perna (Mado la Niçoise), qui s’avèrera être Roxane, plus âgée, revenant avec émotion sur cette histoire bouleversante.

Avant de quitter la région et de partir en tournée en France en 2022 puis à l’étranger en 2023, “Roxane Le Spectacle” était à Nice, à la Maison de l’Etudiant pour un showcase privé et à Acropolis à l’occasion d’ une représentation organisée par le Département des Alpes-Maritimes. Nous avons pu rencontrer Joséphine Cosoleto avant qu’elle ne monte sur la scène de la Maison de l’Etudiant. Elle nous a parlé avec beaucoup d’enthousiasme de Roxane, cette héroïne à laquelle elle est très attachée.

France Net Infos : Comment expliquez-vous le succès du spectacle ?

Joséphine Cosoleto : Tout le monde connaît Cyrano de Bergerac. C’est une histoire d’amour intemporelle, qui touche tout le monde. Je ne suis pas danseuse comme Roxane du spectacle mais il y a certaines choses en elle qui me correspondent.

France Net Infos : Comment présenteriez-vous Roxane ?

Joséphine Cosoleto : Elle est géniale ! Elle est passionnée d’amour. C’est une danseuse étoile déterminée. Elle est aussi intelligente, douce, délicate, souriante. Elle aime les belles mélodies, les mots. C’est une fille extraordinaire !

France Net Infos : En quoi Roxane vous ressemble-t-elle ?

Joséphine Cosoleto : J’ai réussi à trouver des similitudes entre elle et moi. Comme elle, je suis amoureuse de tout ce que j’entreprends. Je me retrouve dans sa détermination. J’arrive donc à mettre ma passion et tous mes rêves en elle. La délicatesse qu’a Roxane, je l’ai aussi mais je ne le soupçonnais pas. Elle était cachée au fond de moi. Elle a refait surface. Grâce à Roxane, j’ai montré une autre facette de moi. Roxane m’a permis aussi de changer dans ma vie personnelle. Je suis devenue un peu plus sure de moi. Je trouve que c’est très beau de faire un spectacle qui nous permet de changer même dans notre propre vie !

France Net Infos : Roxane compte beaucoup pour vous. Avez-vous d’autres projets ?

Joséphine Cosoleto : J’ai mon groupe avec ma famille, Baby J. Je commence à composer et on va sûrement sortir un album. Je travaille aussi avec des troupes de chanteurs et je vais participer à des concerts. Ce sont des passionnés. Pour l’instant, j’ai de la chance : je suis toujours tombée sur des personnes bienveillantes. J’ai l’habitude de jouer avec ma famille mais chaque fois que je vais dans une troupe, j’ai l’impression de trouver une famille. C’est le cas avec Roxane. J’ai trouvé des grands frères !

Roxane, le spectacle sera en tournée en France en 2022. Pour plus de renseignements : www.roxanelespectacle.com