Les filles au chocolat – Cœur caramel

Cœur caramel est le huitième tome de la saga Les filles au chocolat, de Cathy Cassidy, paru aux éditions Nathan, en octobre 2021. Un nouveau roman, pour les jeunes lecteurs dès 11 ans, qui présente une nouvelle aventure pour les filles, qui va être centré sur Summer Tanberry.

Summer quitte son école de danse pour renter à Tanglewood. Il pleut des cordes, alors que depuis des semaines régnait une vague de chaleur. Elle entre en gare quelques minutes, à peine, avant le départ de son train. Elle est trempée jusqu’aux os. Sparks, son ami, l’aide à hisser sa grosse valise à bord, avant de filer, lui aussi dans son train. Il est sur le quai d’en face. Le jeune garçon blond, aux cheveux crêpés, porte un t-shirt rose. Il adore se faire remarquer. Puis, il refuse de se laisser dicter son look par la météo !

Ainsi débutent les vacances pour Summer, de retour à Tanglewood. Elle va retrouver ses sœurs et rejoindre son amoureux Tommy. Des évènements météorologiques vont tout bousculer. Summer va alors se lancer dans un gros projet de spectacle, afin de financer la reconstruction de la salle des fêtes. Elle va être aidée de ses sœurs, de ses amis et de son amoureux. Mais rien ne va vraiment se passer comme elle le souhaiterait. La peur de ne pas réussir, le fait de se faire dépasser, de vieux démons qui reviennent et des tensions, vont agiter son retour et son ambitieux projet. Le récit est bien découpé, et l’on retrouve avec plaisir la plume juste et plaisante de Cathy Cassidy. Cette nouvelle histoire n’est pas de trop, et vient un peu conclure les autres, avec plaisir. C’est aussi avec plaisir que l’on retrouve toutes ses sœurs, leur vie, leur quotidien, leur énergie…

