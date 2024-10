Prêt à embarquer dans un univers rempli de frissons tout doux ? 15 histoires qui font un peu peur d’Anne Kalicky et Amélie Videlo, publié aux éditions Grund, est le livre parfait pour faire vibrer les petits bouts sans jamais les effrayer. Avec ses récits pleins de charme et d’humour, on plonge dans des aventures où le squelette, la sorcière et le loup deviennent des amis inoubliables. C’est idéal pour se préparer à Halloween, mais aussi pour passer des soirées automnales remplies de rires et de douceur.

Parlons de quelques personnages emblématiques ! Prenons Oscar Mille Os, un squelette pas comme les autres. Il a servi pendant des années aux cours de sciences, mais, manque de chance, un de ses orteils s’est perdu. Abandonné dans les combles de l’école, il se lance dans une aventure pleine de péripéties, sans faire peur aux enfants, bien sûr. Oscar est plus du genre à susciter l’attachement que la terreur.

Ensuite, place à la sorcière Freya Fortune ! Imaginez recevoir une invitation dorée pour la grande fête annuelle du comité magique. C’est ce qui arrive à Freya un matin d’octobre. Un peu comme Cendrillon, mais avec une pointe de magie en plus. Sa marraine, Stella Deglingo, entre en scène avec un balai flambant neuf, juste à temps pour que Freya assiste à ce bal enchanté. Encore une fois, aucune frayeur, juste de la magie et des rires.

Et que dire du petit loup qui ne fait peur à personne ? Loupy, le louveteau riquiqui, rêve d’être aussi impressionnant que son papa. Mais ni les poules, ni les moutons, ni même les chèvres ne frémissent devant lui. Tout le monde le trouve trop mignon ! Cette histoire touchante montre qu’être gentil peut aussi être une force, surtout lorsqu’il rencontre un petit garçon qui deviendra son meilleur ami.

Les illustrations d’Amélie Videlo viennent ajouter une touche encore plus adorable à ces récits. Chaque page regorge de dessins tendres et drôles qui feront sourire les petits lecteurs. Rien de trop effrayant ici, juste ce qu’il faut pour captiver les enfants tout en les rassurant.

15 histoires qui font un peu peur est le livre parfait pour des soirées d’automne douillettes, avec juste ce qu’il faut de frissons pour amuser les enfants sans leur donner de cauchemars. Un régal pour petits et grands, à lire sous une couverture, avec une tasse de chocolat chaud, en attendant Halloween !

Commander le livre sur Amazon ICI >>