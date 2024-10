Source de financement : tout savoir sur le capital-investissement

Le capital-investissement fait partie des sources de financement majeures des entreprises. Il représente l’une des principales solutions d’investissement alternatif et contribue activement au financement de l’économie nationale. Découvrez plus en détail le capital-investissement ici.

Qu’est-ce que le capital-investissement et comment fonctionne-t-il ?

Le capital-investissement ou Private Equity consiste à acheter des parts dans le capital d’une entreprise non cotée en bourse. L’objectif est de les revendre ensuite pour réaliser une plus-value à la revente de la société. Ceci dans un délai de 4 à 10 ans.

Avec le private equity investissement, vous avez la possibilité d’investir à différentes phases du développement de l’entreprise. Celles-ci conditionnent d’ailleurs la nature du financement à mettre en place et régissent le fonctionnement du capital-investissement. On retrouve ainsi le capital innovation dans lequel l’investissement se fait à la création d’une entreprise pour l’aider à décoller.

Ensuite, on retrouve le capital développement qui implique un investissement destiné à soutenir la croissance d’une société mature. Dans le capital transmission, les fonds de financement servent à racheter une entreprise déjà prospère. En revanche, au niveau du capital retournement, l’investissement permet de relever une entreprise en difficulté financière.

Quels sont les différents types de fonds de cette classe d’actifs ?

Le capital-investissement est composé de différents types de fonds (privés et semi-publics) ayant des domaines propres à chacun. On distingue ainsi les FCPR (Fonds Communs de Placement à Risques) qui sont des titres d’entreprises non cotées. Ils comprennent un minimum de 50 % des valeurs mobilières et 15 % de placements obligatoires.

Dans les FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation), les capitaux sont des titres de sociétés innovantes non cotées. Ceux-ci sont investis à hauteur minimum de 60 %. Quant aux FIP (Fonds d’Investissement de Proximité), ils sont destinés à des PME d’une région donnée.

Pourquoi investir en Private Equity ?

Les raisons d’investir dans le capital-investissement sont légion. D’abord, ce système offre des rendements bien plus intéressants qu’avec les classes d’actif traditionnelles. De plus, le Privacy Equity vous permet de diversifier votre portefeuille investisseur tout en bénéficiant d’avantages fiscaux alléchants.

Le capital-investissement implique aussi d’investir dans des entreprises non cotées en bourse. Cela vous épargne des fluctuations du marché et vous garantit un investissement sécurisé et une création de liquidité pérenne. Mieux, grâce au Private Equity, vous investissez dans la croissance d’une société, mais pouvez également y travailler directement.

Qui peut investir dans le capital-investissement ?

Que vous soyez particulier, entreprise ou institution, vous pouvez décider d’investir en Private Equity. Dans l’univers du capital-investissement, on retrouve généralement des investisseurs institutionnels, notamment les assurances, les fondations, les banques, etc.

Les investisseurs accrédités y sont aussi éligibles, en particulier les individus ayant un patrimoine net important ou un revenu annuel important. Toutefois, pour investir en Private Equity, vous devez être un spéculateur expérimenté et averti. Concrètement, vous devez avoir une bonne compréhension des risques liés à ce type d’investissement. Veillez également à disposer de ressources financières suffisantes pour supporter d’éventuelles pertes importantes.

Comment investir en Private Equity ?

Avant d’investir dans le capital-investissement, vous devez au préalable y souscrire sur une période de quelques mois à deux ans. Pour les investisseurs professionnels, les appels de fonds peuvent être échelonnés tout au long de la phase de souscription. À l’inverse, pour les autres profils, l’inscription se fait en une seule fois pendant la levée des capitaux.

L’investissement en Private Equity implique certaines étapes, dont la pré-liquidation. C’est la phase préparatoire à la cession des parts des entreprises du portefeuille. Vient ensuite l’étape de la dissolution pendant laquelle le fonds arrive à son terme. Les actifs peuvent à ce niveau être distribués aux investisseurs, mais aucun rachat n’est plus possible.

Durant la phase suivante qui est la liquidation, un rapport est établi sur les conditions des dividendes et plus-values. Celui-ci est consultable par les porteurs de parts impliqués. La dernière étape est le remboursement pendant laquelle les investisseurs se voient restituer le montant investi. Cette restitution se fait en principe sur un intervalle de 10 ans. À ce stade, ils peuvent percevoir une plus-value qui sera exonérée des impôts sur le revenu. Toutefois, celle-ci sera imposée aux prélèvements sociaux.

Y a-t-il des risques d’investir dans le capital-investissement ?

Bien que le Private Equity soit potentiellement rentable, ce type d’investissement comporte certains risques. Pendant la durée de l’investissement, les entreprises financées peuvent ne pas se développer comme prévu ou faire faillite. Dans ce cas, il y a risque de perte de capital. Aussi, le capital-investissement implique une immobilisation des capitaux sur le long terme (environ huit ans).

Enfin, des frais importants à l’entrée, appliqués pendant et après la période de financement, peuvent réduire la profitabilité de l’investissement. Pour mieux les assimiler, lisez attentivement le règlement du fonds et le DICI (Document d’information clé pour l’investisseur). La politique d’investissement, les frais et les facteurs de risques y sont inscrits dans un tableau pour vous éclairer.