Bonsoir Hibou – Ed. L’école des loisirs

Bonsoir Hibou est un petit livre cartonné, de Grégoire Solotareff, paru dans la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs, en septembre 2024. Un livre interactif, plein d’humour, jouant sur les notions du jour et de nuit, de sommeil et d’éveil.

Un hibou, sur une chaise, interpelle directement le jeune lecteur. Il affirme que c’est gentil de venir le voir, mais qu’il est sur le point de partir ! Il fait remarquer que les enfants vont se coucher, comme le soleil, car la nuit arrive… Lui, contrairement aux autres, se lève, comme la lune ! L’oiseau s’étire et fait le grand écart entre deux chaises. Il explique que pendant que les enfants se brossent les dents, avant d’aller au lit, lui enfile ses vêtements, avant de sortir. Il doit aussi enfiler ses bottes, avant de dire au revoir !

Le récit reste simple et pourtant captivant, avec cet animal nocturne qui interpelle les jeunes lecteurs. Il explique et fait des comparaisons entre sa vie et la vie des enfants. Ainsi, lorsque les bambins se préparent à aller au lit, lui s’apprête à sortir. Ainsi, vient la différence entre le jour et la nuit, mais aussi le fait de réaliser qu’il y a de la vie la nuit. Le dialogue est dynamique, entraînant et ludique. Il vient intégrer la routine des enfants, permettant un repère dans le temps, notion assez complexe, pour les petits. Le récit est assez court, et le final invite à recommencer à l’infini ! Le livre cartonné reste solide et facile à prendre en main, pour les bambins. De plus, les ouvertures dans la couverture invitent les plus curieux à découvrir ce qui se cache dans le livre ! Le dessin reste simple, proposant un univers coloré.

Bonsoir Hibou est un livre cartonné, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Une histoire courte et interactive, qui propose aux enfants de découvrir, avec humour, les contraires et que des animaux s’éveillent la nuit.