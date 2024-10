Révisons les premiers secours avec la Croix-Rouge !

Si je vous dis qu’en France, chaque année, 20 000 personnes décèdent en raison d’un accident domestique, c’est à dire chez soi ? C’est pour cela qu’il est important de réviser les premiers soins à apporter dans tout type de situation afin d’y être préparer. Une application a vu le jour pour cela : l’application de la Croix-Rouge.

Parfois, on peut ne pas être forcément motivé de revoir tout cela, en pensant que cela n’arrive qu’aux autres… jusqu’à ce que cela vous arrive à vous ! C’est un devoir citoyen que nous devons tous accomplir pour pouvoir aider quelqu’un si une situation survient. Bien entendu, la pratique peut être différente de la théorie dû au stress, choc de la situation mais nous pourrions être étonnés de ce qui ressort comme information parfois dans des situations urgentes (d’autant plus si ce sont des informations que nous révisons régulièrement, cela en devient automatique!).

L’application est claire et simple d’utilisation, accompagnée de vidéos, de quiz, d’explications, d’images. Si la motivation et le coeur vous en dit vous pourriez même aller encore plus loin et participer à une session de secourisme en direct pour que ce soit encore plus concret ! Afin de trouver une session de formation près de chez vous, cliquez ici. (les formations sont payantes mais il y a des aides possibles ou totalement prises en charge, il faut se renseigner!)

Vous pouvez simplement écrire « Premiers secours » et vous retrouverez l’application de la Croix-Rouge appelée plus exactement : « Premiers Secours – IFRC » (La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge).