« Le Cadeau » : Une quête émouvante à travers le monde des petites souris !

Si vous cherchez un livre plein de mignonnerie, vous êtes bien tombé ! Paru aux éditions Grund, Le Cadeau de Marion Dono et Violaine Costa est un album adorable qui vous fera fondre. On suit l’histoire d’une petite souris pleine d’amour, prête à tout pour offrir à une autre petite souris le cadeau le plus extraordinaire, unique et spécial. Mais où trouver un tel cadeau ? C’est là que l’aventure commence !

Notre héroïne, débordante d’affection, se lance dans une quête palpitante. Elle est prête à parcourir le monde entier pour dénicher le cadeau parfait. De ses premières pistes jusqu’à des rencontres hautes en couleur, chaque étape de son aventure est marquée par des conseils adorables mais parfois un peu farfelus !

D’abord, elle demande conseil à un lapin coquin, qui l’envoie au bric-à-brac de Dame Écureuil. Puis, elle croise la route de Tom le mignon, qui l’accompagne à la boutique de Monsieur Hibou. À chaque rencontre, elle se rapproche du cadeau idéal, mais le mystère demeure : quel est ce cadeau qui fera briller les yeux de sa petite souris bien-aimée ?

Un voyage incroyable pour un cadeau inoubliable

Au fil des pages, on est emporté dans cette quête pleine de tendresse et de surprises. L’album n’est pas seulement une série de péripéties mignonnes ; il aborde l’idée que le plus beau des cadeaux n’est pas toujours le plus grand ou le plus extravagant. Finalement, la petite souris découvre que le cadeau le plus émouvant est parfois le plus simple, celui qui vient du cœur.

Ce livre est le fruit du concours d’écriture “Crée-moi une histoire”, organisé par les éditions Grund, qui a recueilli près de 1000 manuscrits. L’histoire choisie est à la fois tendre et captivante, idéale pour les jeunes enfants, et les illustrations subliment parfaitement ce récit attendrissant. On est fan.

Avec Le Cadeau, offrez à vos petits une aventure pleine de douceur et d’émotion. Un livre à lire et à relire, surtout à l’approche des fêtes !

Commander sur Amazon ICI >>