Gigi est un oiseau – Un voyage poétique vers l’acceptation de soi

Le livre jeunesse « Gigi est un oiseau » est un incontournable pour les enfants en quête de leur identité. Il raconte l’histoire de Gigi, une petite fille adorable qui est persuadée d’être un oiseau. Écrit par Émilie Chazerand et illustré par Christine Roussey, cet ouvrage invite les enfants au cœur d’un univers fascinant où le rêve prend le pas sur la réalité.

Une belle acceptation de soi

Gigi en est convaincue, elle est un oiseau, et personne ne peut lui dire le contraire. Fascinée par ses petits êtres adorables, elle décide de vivre comme eux, persuadée qu’elle est capable de voler. Elle se lance alors les bras grands ouverts, et se laisse porter par le vent. Inépuisable, elle tente de copier leurs habitudes, même si, avouons-le, picorer des insectes n’est pas franchement ce qu’elle préfère. Gigi se fabrique un joli nid, elle virevolte des ailes en chantant. Elle s’interdit même d’être ronchon, pensant qu’il ne s’agit pas de l’une de leurs habitudes. Mais peu importe, elle n’est pas prête à s’arrêter en si bon chemin. Gigi continue son expérience en chantant, elle prend le temps d’apprécier le vent sur son visage, l’odeur sucrée de la nature. Et au fur et à mesure, elle se surprend à voler aussi bien qu’un oiseau, quelle joie ! Puis, petit à petit, elle se rend compte que sa vie de petite fille lui manque : ses copains d’école, son papa et sa maman, les sucettes et les spaghettis… Et elle retourne auprès des siens en étant persuadée qu’elle est bien comme elle est, elle est Gigi !

« Alors Gigi se met en position de décollage, les talons serrés, le nez levé vers le ciel. Elle agite les bras, de plus en plus vite. Et puis de bas en haut, de bas en haut, de bas en haut. Et Gigi s’envole. Elle se sent si légère, si fortiche. »

Notre avis sur le livre « Gigi est un oiseau »

« Gigi est un oiseau » est un livre absolument magnifique. Son format à l’horizontale permet d’admirer chaque détail narré, et d’apprécier les illustrations poétiques de la talentueuse Christine Roussey. Le duo réussit à créer une histoire fascinante au cœur d’un décor à couper le souffle. Chaque détail va transporter les enfants dans un monde à part, ce monde, où l’imagination débordante de Gigi prend le dessus sur la réalité, cette réalité que les enfants aiment mettre de côté le temps d’une lecture.

Une exploration de soi qui prend tout son sens ici

Pour commencer, nous sommes tombés sous le charme de Gigi, cette petite fille au physique adorable, un véritable boute-en-train. Les enfants n’auront aucun mal à la suivre dans ses aventures. Avec sa cape et ses deux plumes sur la tête, on comprend rapidement que rien ne peut l’arrêter : elle est un oiseau, un point c’est tout. Gigi s’invente des histoires, se crée un monde à part, doux et bienveillant.

Un peu comme une parenthèse qu’elle choisit de vivre pleinement, en contemplant toutes ces petites choses qui la fascinent, notamment cette nature en ébullition, les animaux, les insectes, etc.

Christine Roussey nous offre une effusion de formes arrondies semblables à de petites bulles colorées qui prennent vie sous nos yeux. Des illustrations qui font écho au côté rêveur de la fillette. Elles donnent presque l’impression d’avoir été réalisées par un enfant. L’illustratrice réussit à les embarquer dans un monde à part, celui de Gigi, cette petite fille rigolote, cet oiseau pétillant au grand cœur.

Une sensation de bonheur intense règne du début jusqu’à la fin du récit.

Les doubles pages sont fascinantes. Les autrices n’hésitent pas à changer le sens de lecture de temps en temps, avec notamment cette représentation de Gigi dans le ciel, accompagnée d’autres oiseaux, c’est magnifique. Ou encore lorsqu’on la voit se rendre compte qu’elle n’est pas un oiseau et qu’il faut qu’elle descende de l’arbre, c’est adorable, vraiment. Le travail du détail est époustouflant !

Le récit sera parfait en lecture du soir, il offre une impression de légèreté, un peu comme si l’on volait au-dessus du livre confortablement assis sur un nuage.

Et lorsque Gigi finit par prendre conscience qu’elle n’est pas un oiseau, la douceur et la bienveillance continuent de plus belle. L’autrice – Émilie Chazerand – réussit à faire passer le message de l’importance de l’identité et des liens familiaux. Et bien sûr, cette acceptation de soi, pas toujours évidente, et pourtant essentielle au bien-être de chacun.

« Gigi est un oiseau » est un livre jeunesse qui va transporter les enfants entre rêve et réalité. Vous pourrez retrouver le livre aux Éditions La Martinière Jeunesse.

