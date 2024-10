Dark Ride – Tome 2 – Ed. Delcourt

La trilogie Dark Ride se poursuit avec ce deuxième tome, paru aux éditions Delcourt, en septembre 2024. Un comic de Joshua Williamson et Andrei Bressan qui présente une plongée haletante dans un roller-coaster meurtrier, baigné de sinistres secrets de famille.

Il y a de longues files d’attente de voitures, pour aller à Devil Land. Dans l’une de ces voitures, un père affirme qu’il hait les files d’attente ! Il se demande ce qui prend si longtemps… Mais, il est surpris, par le reflet dans son rétroviseur, par la mascotte du parc d’horreur. Il se retourne et voit ses deux fils assis à l’arrière. L’un d’eux rappelle qu’il l’avait dit, de partir plus tôt ! Il pense qu’ils vont faire la queue toute la journée ! Le père le rassure, affirmant que les attractions ne vont pas s’envoler. Une fois sortis de la voiture, ils doivent encore faire la queue pour rentrer dans le parc. Les deux garçons se demandent par quoi ils vont commencer, comme attractions. Ainsi, ils en énumèrent quelques-unes… Entre-temps, le père perd un peu patience et remarque un mec qui vient de griller la file !

Un prélude, un brin violent et sanglant, débute ce deuxième tome, avant de retrouver la famille Dante et Summer, qui enquête toujours sur la mort de son frère, dans ce mystérieux et inquiétant parc d’attractions. Le récit est découpé en plusieurs chapitres, qui oscillent entre flashbacks et présents. Ainsi, on en apprend un peu plus sur la famille, la mort de la mère et l’enfance des enfants Dante. D’un autre côté, l’enquête de Summer se poursuit avec Sam, qui ne sait plus quoi penser des affaires de son père… La bande dessinée reste haletante et parfaitement maîtrisée, avec des éléments et des révélations qui se font petit à petit. Halloween prend moins de place dans ce deuxième tome, laissant plus de place à son frère et à Summer, pour leurs investigations intéressantes et dangereuses ! Le dessin reste travaillé, offrant un trait expressif et dynamique, ainsi qu’un découpage efficace.

Dark Ride est une trilogie qui se poursuit avec ce deuxième tome, des éditions Delcourt. Un comic bien mené qui offre un récit haletant, entre enquête, meurtre, secrets de famille, malédiction, parc d’attractions, horreur et entité maléfique.