Écosystème Savane : un jeu d’équilibre naturel

Plongez dans la savane avec Écosystème Savane, le troisième volet de la série de jeux de société nature signée OriGames. Conçu pour les adeptes de draft et de stratégie légère, ce jeu invite à créer un équilibre parfait entre les espèces et ressources de la savane africaine. Facile à prendre en main mais riche en interactions, Écosystème Savane est une immersion visuelle et ludique idéale pour les fans de biodiversité et de jeux en famille.

Après Forêt et Océan, voici la nouvelle itération d’une série de jeux de draft nature signée OriGames ! Lors du dernier festival OctoGônes, j’ai eu la chance de tester en avant-première Écosystème Savane, conçu par Matt Simpson, Daniel Dávalos et Steve Schlepphorst et illustré par Mesa Schumacher. Ce troisième opus nous plonge au cœur de la savane africaine. Un univers où stratégie et équilibre règnent pour faire prospérer un écosystème.

Un Voyage écologique dans la savane

Écosystème Savane nous invite à bâtir un environnement équilibré en respectant l’interdépendance des espèces typiques de la savane. Vous devrez y placer soigneusement des cartes représentant animaux, plantes, et éléments naturels. Lions, éléphants, plaines et points d’eau cohabitent, chacun ayant un impact spécifique sur l’écosystème. Votre but ? Maximiser les points en respectant les interactions de la faune et de la flore. Et bien-sûr, en créant des synergies et en évitant les déséquilibres.

La mécanique de draft : stratégie et synergies

Le jeu utilise une mécanique de draft très efficace. À chaque tour, vous piochez une carte, que vous ajoutez à votre écosystème, puis passez les cartes restantes à votre voisin·e. Cela incite à observer les choix de l’autre et à anticiper leurs besoins. Trouver les bonnes synergies devient essentiel : par exemple, certains animaux préfèrent être proches de ressources naturelles (comme les points d’eau), tandis que d’autres s’épanouissent dans des zones spécifiques. Certains prédateurs ont besoin d’être proches de leurs proies pour pouvoir se nourrir. Et les hyènes ne sont jamais bien loin des carcasses…

Une évolution de la série Écosystème

Pour les fans des précédents volets, la structure de Écosystème Savane restera familière. Cependant, cette version se distingue par des ajouts comme les prédateurs et les proies, des interactions subtiles qui apportent de la profondeur au jeu. Les illustrations de Mesa Schumacher capturent magnifiquement l’essence de la savane, rendant chaque carte aussi agréable à regarder qu’à jouer.

Mon avis : immersion et stratégie nature

Si j’avais aimé Forêt et Océan, Écosystème Savane les surpasse avec un équilibre parfait entre simplicité et stratégie. Les illustrations sont superbes, et chaque partie nous immerge dans le défi de construire un écosystème florissant. Avec des règles accessibles et une profondeur qui émerge au fil des parties, il est parfait pour les familles, les adeptes de stratégie légère, ou les fans de nature.

En bref : Un cadeau idéal pour les amoureux·ses de la nature

Prévu pour une sortie le 22 novembre 2024, Écosystème Savane s’annonce comme un incontournable pour les fêtes. Un excellent cadeau à glisser sous le sapin pour les personnes qui aiment la nature, les jeux stratégiques légers, et les défis en famille. OriGames continue de célébrer la biodiversité dans toute sa splendeur, et moi, j’ai déjà hâte d’y rejouer !