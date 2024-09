OctoGônes 2024, 14ème convention du Jeu et de l’Imaginaire

Cette année encore l’association FAJIRA organise la 14ème édition de sa Convention du Jeu et de l’Imaginaire. Si vous êtes fan de jeux de société, OctoGônes ne devrait avoir aucun secret pour vous. Alors si ce n’est pas déjà fait, prenez vite vos billets pour le week-end du 18 au 20 Octobre !

Un week-end dédié à la passion du jeu

Il y a quelques années, je vous avais fait un retour sur la 11ème édition d’OctoGônes. En effet, j’avais découvert cette convention pour la première fois sur une journée seulement. Autant vous dire que les années suivantes j’ai systématiquement pris le pass 3 jours. C’est donc devenu une institution chez moi, alors je me suis dit qu’une piqûre de rappel ne vous ferait pas de mal !

La 14ème édition de la Convention du Jeu et de l’Imaginaire OctoGônes aura lieu du 18 au 20 octobre 2024 à Villeurbanne, à côté de Lyon. Ce rendez-vous est devenu incontournable pour les fans de jeux de société, de jeux de rôle et de mondes fantastiques. Elle s’inscrit d’ailleurs dans la tradition d’événements ludiques de grande envergure. Unique en son genre, OctoGônes est la seule à ma connaissance qui propose une expérience immersive non-stop. Oui oui, vous avez bien lu ! Du vendredi 14h au dimanche 19h, la convention tourne sans fermer ses portes, même la nuit ! Les plus mordu·es pourront donc passer deux nuits entières à jouer aux jeux à leur disposition.

Des activités pour tous les goûts

OctoGônes est une convention qui rassemble une communauté passionnée autour de leur univers commun. Une petite brèche dans le temps dans laquelle on adore se glisser. En effet, durant ces trois jours où se mêlent diverses activités, on se sent à sa place. Tournois, démonstrations, quizz, tables rondes, conférences… Que vous soyez grand·e stratège des jeux de plateau, maître·sse du jeu de rôle ou passionné·e de jeux de figurines, vous y trouverez votre compte. Chaque année, les organisateur·rices innovent avec de nouvelles animations pour renouveler l’expérience et attirer aussi bien les vétérans que les novices.

Pour retrouver le programme des conférences : c’est par ici.

Des éditeurs et créateur·rices au rendez-vous

OctoGônes, c’est également l’occasion de rencontrer les créateur·rices et éditeur·rices qui font vivre le monde du jeu. Parmi les maisons d’éditions présentes, vous pourrez retrouver les habituels Asmodee, Blackrock Games, Gigamic, Ravensburger et bien d’autres. Des stands seront présents pour vous présenter les nouveautés à venir ou des jeux moins connus à découvrir. Et pour cela, il faudra parfois être un peu patient·e, car les tables sont vites prises d’assaut. Il ne faut pas hésiter à se greffer à d’autres joueur·euses pour composer des tables complètes. C’est l’occasion de faire connaissance avec de nouvelles personnes passionné·es !

La présence d’invités sélectionné·es est aussi l’opportunité rêvée pour échanger directement avec celles et ceux qui conçoivent vos jeux préférés. C’est de cette manière qu’en 2022 j’avais eu une conversation passionnante avec Phil Vizcarro. Il est l’auteur des fameux jeux “Pas vu, pas pris” et “Dany”, pour ses plus connus. Mais il était surtout venu faire tester sa nouvelle gamme Cosmocards. On avait alors pu tester le prototype du jeu “Cre-AAAH!-tures” qu’on avait adoré. Et c’est ça qui est vraiment génial avec cette convention, cette possibilité de tester plein de jeux en avant première. En tant que passionnée, je suis impatiente de découvrir les pépites de cette année !

Plongez dans des univers fantastiques

Le week-end sera aussi marqué par des animations autour de l’imaginaire. Participez ou assistez à des activités de cosplay, de concours et d’expositions. Vous pourrez ainsi incarner vos personnages préférés ou encore vous laisser emporter par des récits captivants de science-fiction, de fantasy ou de steampunk.

Pour les féru·es de lecture, vous pourrez aussi retrouver une librairie de l’imaginaire. Une sélection d’auteur·ices seront d’ailleurs présent·es pour vous faire découvrir leurs histoires ! Du côté des jeux, la boutique lyonnaise Trollune tiendra également son stand de vente. L’occasion de se faire plaisir ou d’offrir des jeux et ouvrages dédicacés !

Un lieu de rencontre et de partage

Au-delà des jeux, OctoGônes est un véritable lieu de rencontre. L’atmosphère conviviale et chaleureuse fait de cet événement un moment unique. Les rires, les échanges et les découvertes sont toujours au rendez-vous, et c’est un plaisir d’y retrouver chaque année des visages familiers tout en faisant de nouvelles rencontres.

Informations pratiques

La convention se tiendra à l’Espace Double Mixte à Villeurbanne, facilement accessible en transports en commun. Évitez la voiture, car peu de places sont disponibles, et encore moins avec les travaux en cours autour du Double Mixte.

Que vous soyez de Lyon ou d’ailleurs, c’est une excellente opportunité de vivre un week-end ludique et enrichissant. Les billets sont disponibles en ligne avec différentes formules, que vous souhaitiez participer pour une journée ou profiter du week-end entier. Petit conseil : achetez vos places sur internet, elles sont moins chères. Si vous n’avez pris qu’un seul jour et souhaitez finalement rester les 3, vous pourrez toujours payer la différence sur place.