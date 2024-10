Château Combo : stratégie médiévale et combinaisons malignes

Les festivals de jeux permettent de découvrir des pépites comme Château Combo ! Ce jeu de société se déroule dans un univers médiéval où l’objectif est simple : construire un château en enchaînant les meilleures combinaisons. Voici pourquoi Château Combo fait partie de mes coups de cœur du moment.

Un jeu où chaque décision compte

Paru en septembre 2024, ce jeu m’a complètement conquise, notamment après l’avoir testé lors du festival OctoGônes. Édité par Catch Up Games et signé Grégory Grard et Mathieu Roussel, le principe de Château Combo est simple mais diaboliquement addictif. Chaque joueur·euse incarne un seigneur qui doit bâtir son château pièce par pièce. On accumule neuf cartes représentant les personnels du château que l’on recrute. Chaque personnel possède des caractéristiques spécifiques et des effets uniques. L’idée ? Utiliser ces effets pour créer des combinaisons redoutables et optimiser au mieux son château. Les possibilités stratégiques sont nombreuses, et le plaisir de voir ses combos se déclencher est tout bonnement exaltant !

Des règles accessibles, une profondeur de jeu surprenante

Malgré la richesse des combinaisons possibles, les règles de Château Combo restent simples et intuitives. En quelques tours, même les novices plongent facilement dans l’ambiance et commencent à planifier leur château. Le jeu ne nécessite pas de longues heures d’apprentissage, mais il propose tout de même une complexité intéressante. Idéal pour les personnes qui aiment pousser les réflexions plus loin. Le format des parties, relativement rapide, en fait un jeu parfait pour les soirées où l’on veut enchaîner les revanches sans voir le temps passer.

Des illustrations immersives signées Stéphane Escapa

L’univers graphique de Château Combo ne laisse pas indifférent·e. Stéphane Escapa, l’illustrateur, a su rendre hommage à l’époque médiévale. En effet, ses cartes richement décorées et colorées nous plongent directement dans cet univers. On s’imagine alors incarner un Prince, une Alchimiste, sa Majesté la Reine ou encore un bâtard… La beauté des illustrations rend chaque carte unique, et les observer est un plaisir en soi.

Un jeu idéal pour les amateurs de combos et de stratégie

Si vous aimez les jeux où vous pouvez enchaîner des actions et maximiser votre score grâce à des combos bien placés, Château Combo devrait figurer en bonne place dans votre ludothèque. Le défi de bâtir le château parfait en seulement neuf cartes, tout en surveillant les actions de ses adversaires, crée une tension agréable, où chaque tour compte. Chaque personnage ajouté au château doit être choisi avec soin pour multiplier les effets et piéger ses concurrent·es.

Pourquoi j’ai adoré Château Combo

Après une première partie, on sent qu’on a à peine effleuré le potentiel des cartes et des stratégies possibles. Ce jeu a ce côté « rejouabilité » qui donne envie de s’améliorer et de découvrir de nouvelles combinaisons à chaque partie. Et puis, en tant que passionnée du Moyen-Âge, l’ambiance et le thème ont évidemment joué un grand rôle dans mon coup de cœur. En somme, Château Combo est le genre de jeu qui allie parfaitement stratégie, esthétique et accessibilité.

En conclusion : un incontournable pour les soirées entre ami·es

Avec Château Combo, Catch Up Games nous livre un jeu captivant, parfait pour des soirées entre ami·e·s ou en famille. Accessible sans être simpliste, stratégique sans être trop long, et beau à regarder, il a vraiment tout pour plaire. Si vous cherchez un cadeau de Noël pour des fans de jeux de société, ou tout simplement un jeu pour enrichir votre collection, Château Combo est une valeur sûre.