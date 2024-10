Est-ce qu’il dort ? – Ed. L’école des loisirs

Est-ce qu’il dort ? est un album jeunesse, de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs, paru en septembre 2024. Un livre d’Olivier Tallec, qui vient aborder, tout en douceur, la notion de mort et de deuil, entre chagrin, souvenir et amitié.

Poc et l’écureuil aiment bien s’asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux qui volent à toute vitesse. Lorsqu’ils en ont marre, ils prennent le chemin du pré jaune, pour aller écouter leur oiseau préféré, le merle. Mais aujourd’hui, le merle n’est pas là ! L’écureuil et le champignon l’ont cherché partout, même près de la rivière. Mais il n’est nulle part, même pas dans les airs… C’est sur le sentier qu’ils l’ont retrouvé. Le merle était allongé, tout tranquille, il ne bougeait pas. Poc et l’écureuil n’avaient jamais vu un oiseau d’aussi près. Le merle devait sans doute dormir, alors les deux amis se sont assis en silence, pour attendre qu’il se réveille.

Mais au bout d’un long moment, de bruit et autres tapages, et de réflexions, les trois amis ont émis l’hypothèse que le merle était mort. Entre colère et incompréhension, ils ne savent pas réellement quoi faire. Alors, à leur manière, ils vont protéger le merle, se souvenir de lui, lui rendre hommage… Le récit est touchant et bien mené, apportant à hauteur d’enfant, à travers ces animaux, le thème particulier et délicat de la mort et du deuil. Entre tendresse et amitié, les personnages découvrent le recueillement, l’hommage, la peine, le souvenir, l’hommage, le silence… Le texte est adapté, avec la narration de l’écureuil, qui vient tout décrire, pour mieux assimiler et comprendre ce qui se trame. Le dessin, les expressions, les couleurs, accompagnent parfaitement le récit tendre et touchant.

Est-ce qu’il dort ? est un album touchant, de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs. Une histoire pleine de tendresse qui vient aborder en douceur les thèmes de la mort et du deuil, à travers la disparition d’un merle, que les amis adoraient écouter chanter…