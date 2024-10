Dracula – Vu par James Tynion IV et Martin Simmonds – Éditions Urban Comics

Partagez





Dracula, une adaptation du film éponyme de Tod Browning, complétée et magnifiée d’une théorie des plus humaines !! À retrouver aux Éditions Urban Comics, le 18 octobre 24 !

Un petit avocat est accusé d’avoir occis tous les marins et le capitaine d’un navire provenant de Transylvanie. Dans son cachot, ce « Monsieur Reinfield » est judicieusement interrogé, étudié par le Docteur Seward.

Il semblerait qu’il soit envoûté par un esprit malin, du nom de Dracula. Son comportement est plus que douteux, et son état physique et mental semble se dégrader de jour en jour.

Londres est, plus que jamais, en danger…

Le décor :

Dans la cellule de l’hôpital psychiatrique, un être effrayant, ayant sûrement perdu la raison, est interrogé par le médecin. Il est livide, avec un regard noir. Il se nourrit exclusivement de bestioles de toute sorte, et expose sans cesse, un maître qui lui aurait promis l’éternité. Un maître à qui le sang de tous les êtres appartiendrait. Même celui de l’homme qui l’interroge actuellement. Le Docteur Seward essaye tant bien que mal de comprendre cet être, avide de reconnaissance, qui n’est plus vraiment humain.

Un peu plus tard, c’est le médecin qui se confie à John Harker, le fiancé de sa fille Lucy, mais aussi, un clerc de notaire réputé. Il est fortement choqué par cette curieuse maladie qui atteint son patient. D’abord, il refuse d’admettre les meurtres qu’il a commis sur le navire où on l’a retrouvé. Puis, son état est une sorte de déchéance maniaque incontrôlable. Il ne cesse de se répéter, avec cette histoire abracadabrante de « maître Dracula», d’éternité, de sang…

Cela attise la curiosité du jeune Harker, qui souhaiterait rencontrer cet être non-conventionnel, malgré les réticences du docteur.

Dans le petit salon, un peu plus loin, Mina, la fille du Docteur, est ravie de son « chapardage » ! Elle a volé les notes de son père, à propos de l’arrestation d’un homme qui aurait occis toutes les personnes présentes sur un navire. Son amie, Lucy, écoute avec soin le compte-rendu…

Le point sur le comics :

Le comte Transylvanien, Dracula, a le vent en poupe chez les scénaristes du 9e art !! C’est James Tynion IV qui décide cette fois de s’emparer de son histoire, pour couronner l’adaptation cinématographique de Tod Browning. Un flashback de plus de 93 ans, où le cinéaste proposait sa version de la légende sanguinaire, ici, revue et complétée par un approfondissement pas si ambigu, et publiée aux Éditions Urban Comics !!

Même si le scénariste avoue ne pas aimer adapter les « personnages des autres », comme il le dit si bien dans la préface, Dracula reste une exception. Car, loin de la version de Bram Stoker, qui s’inspirait du sanguinaire et réaliste Prince Roumain, Vlad Tepes, le Dracula de James Tynion IV prend une autre dimension, avec un concept plus réaliste, plus psychologique et plus humain.

L’auteur nous détaille son cheminement réflexif dans une postface, dès plus surprenante, faisant de cette œuvre sa singularité philosophique.

Et les crayons de Martin Simmonds, en font sa rareté graphique. De superbes doubles pages, avec cette ambiance à la fois fascinante et terrifiante. Entourée d’une espèce de brouillard permanent, spécifique à Londres, comme onirique, mais quand même ancrée dans la réalité.

La conclusion :

Évidemment que l’on connaît tous l’histoire de Dracula ! Le roman source de Bram Stoker, incontournable. Ses « satellites » avec des versions d’Anne Rice, Ian Holt et j’en passe, passionnantes. Puis, les versions cinématographiques se succédant années après années. Toutes uniques en leurs genres. Même les adaptations comiques en découlant.

Et puis, enfin, les versions illustrées, avec chacune une patte graphique, une « direction » scénaristique. Tantôt adaptation originelle, ou adaptation libre.

Les auteurs de ce « Dracula » décident d’en faire une recherche réflexive sur l’enfance de Bram Stoker. Son vécu et ce qui a découlé de ses souffrances psychologiques et physiques. Le tout dans un immense écrin des Éditions Urban Comics.

Un chef d’œuvre de singularité, d’affect personnel, lorsqu’on comprend la vision de Tynion et de Simmonds !