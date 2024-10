Éclipse Humaine – Tome 1 – Glénat Manga

Partagez





Il semblerait que dans la ville, l’âme de certaines personnes subissent une Éclipse Humaine ! Des cas de « Mummily », mélange des mots mum ( maman) et mily (momie), font leur apparition. Le mystère reste total, malgré les enquêtes menées. Personne ne sait comment ces gens se transforment ou mutent.

Un beau jour, c’est la mère d’Hayato, un gamin pas très populaire à l’école, qui présente de nombreux symptômes.

Heureusement, Seita, le seul collégien à s’intéresser à lui, possédant des dons de médium, va essayer de lui venir en aide …

Premier tome d’un thriller horrifique, doublé d’une enquête surnaturelle.

À retrouver depuis le 2 octobre 24, aux Éditions Glénat Manga . (+14)

Le décor :

L’entrée sombre d’un appartement…

Un jeune garçon entend des « râles »,qui lui glacer le sang derrière la porte d’entrée. Derrière lui, par terre, mise un autre enfant de son âge, sérieusement amoché. La porte s’ouvre et une silhouette gracile apparaît. Au bout de son bras, dans sa main cadavérique, un couteau couvert de sang.

Le collégien relève la tête, et on observe un troisième œil au milieu de son front ! Il écoute avec effroi, les paroles de cette « créature » digne d’un film d’épouvante : « Pourquoi tu me fuis… »

Japon, quelques jours plus tôt…

Pendant que les réseaux crachent leurs mauvaises news, la toile s’affole. Chacun y va de ses spéculations par rapport aux cas de « momifications spontanées » observés partout sur le territoire.

Loin du tumulte, au collège, le match de football fait rage. Dans les gradins, on acclame, Seita, le gamin populaire du collège, après le but incroyable qu’il vient de marquer. Il n’hésite pas à souligner l’importance de celui qui lui a fait la passe. Hayato, 11 ans, dans la même classe de CM2 que Seita.

Pourtant, tous les autres camarades le mettent en garde contre ce mec que tout le monde trouve bizarre.

Mais Seita a bon cœur, et, lorsqu’il remarque un changement de comportement de son camarade de classe, il tente de se rapprocher de lui et d’en faire son ami…

Le point sur le manga :

Une belle petite plongée effroyable, entre surnaturel, épouvante, mysticisme, crime et enquêtes !! Avec tout ça, Mitsuchiyomaru a de quoi faire ! Et il commence par confronter des collégiens, à des êtres mutants d’un seul coup en zombies/momies tueuses. Sans qu’on ne sache pourquoi, ni comment, ces êtres en arrivent là. On est comme les deux protagonistes principaux : dans le noir total. Tout ce que l’on peut constater, c’est la situation catastrophique de l’humanité, avec ces transformations aléatoires.

Mais également, le fond de l’histoire, dans lequel un des deux personnages se trouve. En confondant amour maternel et aliénation parentale, Eclipse Humaine aux Éditions Glénat Manga, gratte au plus profond de la maladie mentale.

En surface, ça donne un devenir bien sombre pour l’humanité. Une enquête mystérieuse. Un gamin pouvant entrevoir les morts. Et un autre, qui hérite d’une possession étrange !!! Je n’en dis pas plus, mais le mangaka tisse une sacré toile dont les axones nombreux rendent le récit très prenant.

Toute l’ambiance donnée par les graphismes de Yuki Sato, nous enveloppe dans une atmosphère juste assez inquiétante et terrifiante !!!!

La conclusion :

Gardons les yeux ouverts sur les signes environnants ! On n’aimerait pas se retrouver avec une Mummily dans les parages !! Le premier tome d’Éclipse Humaine aux Éditions Glénat Manga, construit une intrigue particulièrement frustrante avec toutes les premières informations divulguées. On reste là, refermant le manga, à se poser de nombreuses questions sur la suite des événements. Reste à savoir si nous trouverons les réponses dans le deuxième opus de ce thriller aux rayons optiques cauchemardesques !!