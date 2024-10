Les mondes électriques – Amélia

Amélia est le troisième et dernier tome de la trilogie Les mondes électriques, des éditions Glénat, paru en septembre 2024. Une bande dessinée de Christophe Alliel, qui offre une conclusion haletante, pour les jeunes survivants d’un monde dévasté en proie à de terribles créatures.

A Londres, à la sortie des égouts, un jeune garçon semble repoussé par ses semblables. Octave fait des rêves bizarres qui embarrassent et font peur aux autres enfants. Aussi, Fowler a décidé de le repousser, et cela définitivement. Il le fait tomber dans le vide, devant d’autres camarades. Le jeune garçon chute, tombe, se relève difficilement. Mais les créatures arrivent bientôt et prennent possession de son esprit. Il semblerait que plus personne ne soit à l’abri du pouvoir psychique des monstres. Ailleurs, Jason et Gordon se retrouvent dans l’école, pour retrouver des informations, afin de retrouver l’adulte qui les a sauvés. Les garçons se séparent, pour pouvoir retrouver au plus vite le document. Mais Jason se fait surprendre par la directrice, qui est sous l’emprise des créatures. Elle le prend violemment à la gorge et l’enfant ne peut se défaire… Heureusement, Gordon arrive et frappe la directrice à la tête.

Jason est toujours avec un groupe de survivants enfants, mené par Fowler. Ils tentent de s’en sortir et veulent demander de l’aide à un adulte qui s’en est sorti… De son côté, Louise est toujours à la recherche de son petit frère qui sème des indices pour elle. Et enfin, la maman des deux enfants essaie, elle aussi, de retrouver son fils et sa fille, tout en luttant contre les psychos qui tentent de rentrer dans sa tête ! Ainsi, la bande dessinée oscille surtout entre ces trois personnages, proposant un récit haletant et plus bien découpé. La fin semble proche et tous les personnages sont sous tension. Les enfants aux commandes de leur destin doivent prendre des décisions difficiles, non adaptées à leur âge, et certainement avec des conséquences… Le final est plein de péripéties, surprenant, entre action, violence et espoir. Le dessin reste efficace, moderne et dynamique.

Amélia est le troisième et dernier tome de la série Les mondes électriques, des éditions Glénat. Un album captivant et bien mené, avec ce qu’il faut de tension et péripéties, pour ces enfants qui tentent de survivre dans un monde post apocalyptique aux prises de créatures sinistres.