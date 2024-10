Inséparables – Parler du handicap aux enfants

« Inséparables » est indéniablement le livre à mettre entre les mains des enfants qui s’interrogent sur le handicap. Ils vont faire la connaissance de Charlotte, une jeune fille pleine de vie, qui va leur expliquer comment elle s’est retrouvée en fauteuil roulant suite à un accident. Charlotte Fairbank et Claire Morel Fatio abordent son parcours avec délicatesse, rendant le sujet du handicap accessible aux jeunes lecteurs.

Charlotte et Speedy : Un voyage vers l’acceptation

Charlotte est une jeune fille qui ne manque pas d’énergie. Pourtant, elle raconte qu’elle a perdu l’usage de ses jambes lors d’un accident. En jouant avec sa sœur jumelle sur des bottes de foin, elle a perdu l’équilibre et a été écrasée par l’une d’elles.

Et c’est à ce moment précis, que son fauteuil roulant « Speedy » et elle-même sont devenus inséparables.

La jeune fille commence par expliquer ce qui s’est cassé dans son corps pour qu’elle ne puisse plus marcher. A travers plusieurs leçons, elle décrit ce qu’est concrètement la paralysie et le handicap. Puis les enfants vont suivre son processus d’acceptation depuis l’accident, les difficultés au départ, notamment son sentiment de dépendance vis-à-vis des adultes. Et cette sensation d’échouer sans cesse, comme si elle redevenait un bébé.

Puis, elle raconte comment petit à petit elle a réussi à apprivoiser Speedy, à se déplacer seule, et la fierté qu’elle a ressentie. Elle a pu faire ses soins quotidiens sans trop de difficulté : se laver, aller aux toilettes, se coucher… Charlotte évoque également sa complicité avec son professeur de sport de l’hôpital, ainsi que le soutien du personnel hospitalier qui n’a cessé de la féliciter pour ses progrès.

Enfin, grâce à ses proches, elle s’est sentie poussée des ailes, au point de ne plus avoir peur du regard des autres. Son retour à l’école s’est fait facilement, avec une bonne nouvelle en prime : elle fera du « Handi-ski » lors de la classe de neige. Qui sait, peut-être qu’un jour, elle se retrouvera aux Jeux Paralympiques ?

Le livre jeunesse « Inséparables » aborde le sujet du handicap avec douceur, justesse et pédagogie. Nous avons été charmés par la plume de Charlotte Fairbank, qui n’aura aucun mal à captiver l’attention des enfants sur un sujet qui peut parfois les intimider ou les déstabiliser. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison qu’ils ne savent pas vraiment ce qu’est le handicap, et cette méconnaissance peut les effrayer.

Cependant, nous recommandons aux parents de préparer leurs enfants à la lecture de ce livre, même s’il aborde le handicap avec sensibilité. En effet, son côté éducatif, qui inclut des pages d’explications détaillées sur le fonctionnement du corps humain et un vocabulaire médical technique, peut être source d’inquiétude. Et nous savons que tout ce qui touche au domaine médical peut susciter de la peur chez les enfants.

L’autrice vise également à normaliser le handicap et à le désacraliser.

Grâce à Charlotte, cette héroïne à l’optimisme contagieux, les enfants pourront s’identifier facilement. Le livre sert également d’avertissement sur les accidents qui peuvent survenir, permettant ainsi aux enfants de comprendre que le danger peut se cacher partout et qu’il est important de rester attentif. Enfin, nous avons aimé le message selon lequel le handicap fait partie intégrante de la vie, et il est préférable de l’accepter comme un ami plutôt que de le rejeter.

Le livre « Inséparables » est publié aux Éditions La Martinière Jeunesse.

