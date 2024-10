MixArt : l’essence du street-art sur la table

MixArt est une nouveauté pétillante signée Subverti. Ce jeu célèbre le street-art au travers d’un principe de rapidité et d’observation au rythme endiablé. Cette expérience ludique unique allie agilité et créativité pour réunir toutes les générations autour d’une table.

Édité en Septembre 2024 par Subverti, j’ai eu l’occasion de tester MixArt au festival de jeux OctoGônes. Simple, efficace, il fait partie de mes petits coups de cœur du festival !

Dans MixArt, l’objectif est clair : en quatre manches chronométrées, combiner des cartes représentant des graffitis pour créer un maximum d’œuvres d’art urbain. Vous incarnez ici des artistes de rue, en compétition pour poser un maximum de bombes de peinture (cartes) et valider le plus de compositions possibles. Mais attention, tout se joue dans le temps imparti !

Pour chronométrer chaque manche, le jeu propose une bande-son immersive. Couplée aux éclats de couleurs composant les tableaux, le jeu nous plonge vraiment dans l’univers vibrant du graffiti.

Des défis artistiques à chaque manche

MixArt ne se contente pas de nous faire empiler des cartes. À chaque manche, des défis s’ajoutent, offrant des points supplémentaires pour les artistes les plus habiles. C’est aussi ce qui permet une rejouabilité infinie. La complexité des défis s’intensifie, ce qui rend le jeu encore plus captivant. Que vous soyez débutant·e ou habitué·e des jeux d’observation, MixArt reste fluide et accessible tout en offrant des challenges renouvelés.

Des illustrations signées par une vingtaine d’artistes

Une des richesses de MixArt, c’est son univers graphique varié, produit par une collaboration entre une vingtaine d’artistes. Chaque carte défi est unique et le nom de l’artiste associé·e est indiqué, nous invitant à découvrir ces différents univers graphiques. Cela contribue à rendre le jeu aussi stimulant pour les yeux que pour l’esprit.

Un jeu multijoueur… mais aussi solo !

Pensé pour 1 à 6 joueurs, le jeu propose même un mode solo, parfait pour tester ses talents de street-artiste en herbe sans avoir besoin de rassembler la team. Une session dure moins de 10 minutes, ce qui rend ce jeu parfait pour des parties rapides, idéales entre deux activités ou pour dynamiser une soirée.

Verdict : un hommage réussi à l’art urbain

En bref, MixArt est un bon jeu d’observation et de rapidité qui ne manque pas de caractère. Avec son univers inspirant, ses défis variés et ses cartes uniques, il plaira aussi bien aux fans de street-art qu’aux adeptes de jeux rapides. Le temps d’une partie, préparez-vous à créer, à jouer et surtout… à célébrer l’art sous toutes ses formes !