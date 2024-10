Un espoir ordinaire – Récit illustré d’une migration salvatrice – Éditions Steinkis

Partagez





Toutes les personnes habitant dans des pays où la misère et l’insécurité perdurent ont Un espoir ordinaire. L’espoir de quitter le Salvador pour rejoindre les États-Unis, comme Elena et son fils Carlos, 19 ans, dans l’objectif d’obtenir une vie … meilleure ? … normale.

Un one shot éprouvant, basé sur des faits réels, aussi humain qu’intense pour une expédition dangereuse.

À retrouver depuis le 29 août 24 aux Éditions Steinkis.(+14)

Le décor :

Le désert…

Un groupe de personnes foule, à l’orée du jour, le sable du désert. Une femme s’écroule, épuisée. Dans un élan de solidarité, son fils la motive à faire, à nouveau, un effort, pour se relever et continuer. Dans le ciel, il observe un avion. Ceux que les « riches » peuvent se permettent pour voyager d’un pays à un autre.

Quelques années plus tard, le jeune garçon a bien grandi. Il s’arrête sur une route au bord du désert, dans un point de vue. Il reste méditatif lorsqu’un avion passe dans le ciel.

2017 – Dix ans plus tard – Aéroport international, Salvador.

Les voyageurs s’empressent d’embarquer. Ernesto a hâte de retrouver Carlos à Los Angeles. Il lui ramène des spécialités qu’il aime temps. Dans l’avion, il doit remplir son formulaire de voyage. Et, comme il y a beaucoup de seniors qui n’y comprennent rien, il remplit également le leur.

Après un long voyage, Carlos l’accueille dès sa sortie de l’aéroport. Quel bonheur de se retrouver, si facilement. On s’assied dans un avion, on mange, on regarde des films, et voilà, on arrive de l’autre côté ! Pas comme le voyage dangereux et difficile qu’ont entrepris Carlos et sa mère dès années auparavant. Comme des milliers de personnes qui fuient chaque année les conditions de vie du pays !

Un traumatisme que Carlos n’est pas prêt d’oublier, et qu’il n’a jamais confié à personne.

Il est temps d’y remédier ….

Le point sur la BD :

Une lecture intense, publiée aux Éditions Steinkis, qui nous plonge dans la réalité de milliers de personnes voulant fuir leur pays. Ernesto Saade nous décrit le cheminement d’un « raid trip », entre déracinement, séparation avec la famille. Une épopée dangereuse, faite par tous les moyens possibles, en traversant le Guatemala et le Mexique. Les mauvaises rencontres, malgré le paiement des passeurs, plus ou moins honnêtes. Les conditions de « migration ». Le stress permanent de la perte, de la mort qui vole au-dessus de chaque tête. L’histoire de ces gens fuyant pour un nouvel éden. La description des récits de tous les acteurs d’un tel « déplacement ». On reste toujours sur le fil du rasoir, comme les deux protagonistes de cette BD basée sur des faits réels.

L’auteur exprime avec beaucoup de force, ce qui pousse au courage et à la détermination, ces pauvres gens à entreprendre un tel voyage.

Un mal pour un bien, pour Ernesto et sa mère. Un linceul pour d’autres. Et puis, la reconstruction psychologique et humaine après un tel traumatisme. Malgré les graphismes assez naïfs, le réalisme du vécu des protagonistes est particulièrement éprouvant. Un espoir ordinaire pour certains, un défi de vie pour les autres.

La conclusion :

Une lecture qui laisse un sentiment d’injustice et d’incompréhension, suivant la position géographique où l’on se trouve. Pourquoi certains doivent subir de tels exodes afin d’avoir une vie « correcte » ? Pourquoi le monde, ses dirigeants, sont si compliquées?

Un espoir ordinaire aux Éditions Steinkis, permet de comprendre et d’assimiler la chance de vivre dans un pays « facile » où les lois, l’économie …. Ne font pas mourir les populations. À les pousser à s’échapper d’un carcan social impossible à vivre.

Une lecture indispensable pour ouvrir la tolérance et l’entraide…