Satomi et le souffle de vie – Ed. Sarbacane

Satomi et le souffle de vie est un bel album jeunesse, des éditions Sarbacane, paru en août 2024. Un ouvrage de Sissi Briche, qui présente une belle histoire d’amitié, dans le Japon médiéval, offrant une connexion avec la nature et les esprits malicieux.

Une fois de plus, l’été faisait place à l’automne. La vipère regagnait son terrier et la feuille quittait sa branche, avant la venue de l’hiver. Ce cycle se reproduisait depuis toujours. Un peu partout, tout le monde s’organisait en attendant le retour du printemps. Aussi, la petite ville de Fukui ne faisait pas exception. Les rideaux des maisons étaient tirés et dans la rue, les commerçants protégeaient leurs échoppes, face à l’arrivée des courants d’air. Sur les hauteurs de la cité, se dressait une belle demeure où vivaient Hiro Akira et sa fille unique, Satomi. La jeune fille aimait s’asseoir dans le jardin, où elle écoutait le tohu-bohu invisible de la nature.

La jeune fille aveugle s’entraîne, chaque matin, à devenir archère. Elle s’entraîne, avec le vieux hakama rouge de sa mère disparue. Elle voulait s’exercer au kyudon passion qu’elle tenait aussi de sa mère. Elle persévérait pour viser juste, malgré son handicap. Un jour, un courant d’air s’amusa avec sa flèche. Ki, un yokaï malicieux s’amusait. Alors que personne ne le voyait, Satomi le ressentait. Ainsi débute une belle amitié entre les deux êtres, joliment mis en avant dans cet album plaisant et tendre. La solitude, la magie, la complicité, la confiance et le dépassement de soi, malgré le handicap, sont au cœur de ce récit touchant. Le dessin est tout aussi fort, avec un trait doux, des personnages expressifs, et un choix de couleur, offrant une atmosphère particulière.

Satomi et le souffle de vie est un joli conte fantastique, des éditions Sarbacane. Un bel album qui présente une jeune archère aveugle et un yokaï malicieux, le début d’une belle amitié, entre magie, solitude, handicap, dépassement de soi, confiance, liberté, courage…