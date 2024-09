Moi, j’aime pas les livres – Ed. Glénat jeunesse

Moi, j’aime pas les livres est un album jeunesse de Mariajo Ilustrajo, paru aux éditions Glénat jeunesse, en septembre 2024. Une histoire pleine de surprises, qui propose de suivre une jeune fille dans la découverte de la lecture, d’aventures, d’immersion, d’expériences…

C’est le dernier jour de la semaine. Demain matin, il n’y aura pas besoin de se lever tôt. Il n’y a pas de contrôle de prévu et surtout pas de lecture ! La maîtresse propose à ses élèves de se reposer et de ne pas oublier de lire un livre ! Une élève reste paniquée, elle a horreur des livres. En sortant de l’école, elle discute avec un camarade. Elle explique qu’elle n’arrive pas à croire qu’ils doivent lire pendant le week-end… Elle pense qu’il faut plutôt s’amuser durant le week-end. Une autre jeune fille, devant eux, affirme que lire l’amuse ! Une fois à la maison, la jeune fille déclare qu’elle apporte une terrible nouvelle. Elle doit lire un livre ce week-end !

La jeune fille plutôt habituée à s’amuser sur les tablettes, téléphone et à faire des jeux vidéo, doit se rendre dans une bibliothèque pour choisir un livre à lire ! Une aberration, à ses yeux, qui va se transformer en une expérience incroyable. Le récit vient bien décrire les différentes étapes, entre l’aberration, l’ennui, le silence, les premières lignes, le sourire, l’aventure, l’immersion, le suspense, l’envie de continuer… C’est une ode à la lecture qui est proposée aux jeunes lecteurs, parfois réticents à ouvrir un livre et à se laisser aller à l’aventure. L’histoire est bien développée, accompagnée d’un graphisme tout aussi immersif et foisonnant. L’imaginaire, l’aventure, l’expérience, le voyage viennent éveiller les sens des enfants, offrant une aventure incroyable à vivre.

Moi, j’aime pas les livres est un album jeunesse surprenant et original, des éditions Glénat jeunesse. Une histoire qui présente le pouvoir incroyable que peut offrir la lecture, entre expérience, immersion, aventure, magie, évasion, voyage, découvertes, rencontres…