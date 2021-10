Retour sur la Convention OctoGônes à Lyon

Pour sa 11ème édition, la Convention de Jeux OctoGônes est revenu en présentiel du 1 au 3 Octobre à Villeurbanne. Une parfaite occasion de (re)découvrir plein de jeux dans une ambiance joyeuse et bienveillante.

OctoGônes, qu’est-ce que c’est ?

OctoGônes est une Convention du Jeu et de l’Imaginaire qui se déroule dans la région lyonnaise depuis 2010. Chaque début d’Octobre, des centaines d’exposants prennent place au Double Mixte à Villeurbanne pour ravir les fans de jeux en tous genre ! Jeux de cartes, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux vidéos, Escape Games, etc. Il y en a pour tous les goûts ! Une superbe occasion unique d’échanger entre curieux·ses, passionné·e·s et professionnel·le·s. Cette année, le thème de la 11ème édition était « Antiquité gréco-romaine ».

En 10 ans, cette convention s’est imposée parmi les manifestations ludiques en France. En effet, c’est aujourd’hui un lieu de rencontres incontournable pour les acteurs du monde ludique et de la culture de l’imaginaire. Chaque année, les créateur·rice·s de jeux peuvent présenter leurs œuvres et être récompensé·e·s. En effet, les prix OctoGônes et ProtoGônes mettent en avant les meilleurs jeux existants ou à venir. Le concours Octopainting, quant à lui, récompense les meilleurs peintres sur figurines, en catégorie amateur, intermédiaire, et professionnelle. Durant le week-end, les visiteur·euse·s peuvent aussi assister à des conférences sur des thèmes liés aux jeux. Celles-ci sont tenues par des auteur·rice·s, éditeur·rice·s et professionnel·le·s issu·e·s du monde du jeu et de la littérature.

Une convention de jeux en non-stop

Du 1 Octobre 14h au 3 Octobre 19h, les passionné·e·s de jeux fourmillaient sur les 2 étages du Double Mixte. 9000m2 à disposition des 7000 visiteur·euse·s venant de la France entière, et des 300 exposant·e·s reparti·e·s sur 70 stands !

En journée, la population est vraiment mélangée. Groupes d’amis, couples, jeunes, adultes, familles avec jeunes enfants, personnes seules, se mixent pour découvrir de nouveaux jeux. À OctoGônes, la seule limite est la votre ! Vous pouvez tester autant de jeux que vous le voulez, de n’importe quel style. L’énorme avantage provient du fait que les organisateur·rice·s sont hyper disponibles pour vous aider. En effet, sur chaque stand, plusieurs personnes sont présentes pour expliquer les règles et répondre aux questions. Côté Gigamic, on avait à peine le temps de poser les yeux sur le livret de règles qu’un des membres apparaissait à nos côtés pour nous demander notre question. Honnêtement, c’était assez appréciable de ne pas avoir à chercher dans les règles et de pouvoir recevoir une réponse immédiate !

En fin d’après-midi, on voit progressivement les familles et les plus jeunes déserter la convention pour laisser place aux plus téméraires. En effet, la convention tourne en non-stop ! Si les stands de jeux fermaient en fin de journée, les joueur·euse·s passionné·e·s pouvaient passer la nuit sur place. Aux nombreuses tables de jeux disponibles, des groupes de gens qui se connaissent, ou non, partagent les règles. Découverte de nouveaux jeux, ou parties endiablées de jeux déjà maîtrisés, la nuit n’est jamais un obstacle ! Une ambiance qu’il est difficile de quitter.

Quelques jeux découverts

Sur douze heures restées sur place, nous avons pu tester une dizaine de jeux, dont un en avant-première. Pour certains jeux, nous étions invitées à jouer directement par les organisateur·rice·s du stand. Ce fût le cas par exemple de Monster Expedition, édité chez Gigamic. Un jeu de stop dans lequel les joueur·euse·s partent à la recherche de monstres légendaires à l’aide de combinaisons de dés. Dans d’autres cas, le visuel du plateau de jeu ainsi que les dessins nous attiraient. Malheureusement, les tables n’étaient pas toujours disponibles, et nous nous contentions de noter les noms. Je pense par exemple à Exodus, ou encore Les Hauts Fourneaux dont les boîtes et plateaux étaient superbes.

Parfois, les jeux nous attiraient parce qu’ils ressemblaient à des jeux que nous connaissions. Nous avons par exemple pu découvrir en avant-première la dernière version de la trilogie des jeux Welcome to, édités chez Blue Cocker. Sortant le 15 Octobre 2021, Welcome to The Moon reprend le principe de ses prédécesseurs et nous emmène dans l’espace ! Nouveautés du jeu, 8 plateaux de jeux différents existent ainsi qu’un mode campagne. De plus, cela a permis de remplacer les feuilles papier par des feuilles plastifiées et des feutres effaçables. Un de mes préférés.

Côté jeux vidéos, j’ai pu tester Beat Saber, un jeu de music tiles en réalité virtuelle. Il s’agissait de suivre le rythme en coupant chaque note avec nos 2 lasers. Une épopée musicale immersive passionnante avec des niveaux allant de facile à expert.

Enfin, un grand espace permettait de tester des jeux disponibles en vrac sur des grandes tables. On emprunte le jeu de notre choix, on lit les règles et c’est parti ! La zone de la Convention la plus remplie en plein milieu de la nuit ! Une équipe de bénévoles était quand même présente pour apporter de l’aide et conseiller les joueur·euse·s.

La seule question que je me pose désormais : comment vais-je pouvoir attendre un an de plus avant la prochaine édition ? Une chose est sûre, l’an prochain, je prends le pass week-end !