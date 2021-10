Dans la tête de Sherlock Holmes – L’affaire du ticket scandaleux 2/2

Le diptyque Dans la tête de Sherlock Holmes – L’affaire du ticket scandaleux, se conclut avec ce second tome, paru en septembre 2021, aux éditions Ankama. Une bande dessinée de Cyril Lieron et Benoit Dahan, dans laquelle se poursuit l’enquête originale et passionnante du célèbre détective.

L’enquête de Sherlock Holmes et de son ami le docteur Watson, se poursuit par les investigations autour du fameux ticket en leur possession. Suite à son analyse poussée, Sherlock a déterminé, à travers la qualité du papier, la richesse des couleurs, la typographie et la dorure, qu’il ne pouvait s’agir que d’un seul imprimeur d’exception. Aussi, les deux enquêteurs se rendent au Finsbury Pringting Company, pour tenter d’obtenir plus de renseignement, et tenter de remonter une piste. Dans l’imprimerie, Holmes demande aussitôt s’ils sont les auteurs d’une telle réalisation, en montrant le ticket. Un homme lui répond par l’affirmative. Le détective prétexte le besoin d’imprimer également un document où pourrait figurer des idéogrammes chinois. L’homme est embêté, car son client à lui-même fourni les fontes orientales, qu’il a oublié de récupérer…

Alors que Sherlock Holmes poursuit ses investigations, avec son ami, dans une imprimerie, il surprend un homme sur le toit, en train de les épier. Une course-poursuite, pleine d’informations essentielles, pour le détective, se termine par quelques coups donnés et rendus, et une sacoche chapardée. On suit le fil rouge de l’enquête, à travers cette bande dessinée captivante, pleine de rebondissements et d’action. Entre réflexions, observation, déductions et combats, le célèbre détective et son ami le docteur Watson, se mettent en danger pour tenter de remonter la piste du ticket et de mystérieux et inquiétants kidnappings. A leurs risques et périls, les deux héros se jettent dans la gueule du loup, pour déjouer un complot monstrueux et inattendu. L’intrigue tient la route, tout est très bien et subtilement ficelé, pour ce récit aussi captivant qu’incroyable, avec le mental du détective au cœur de l’affaire à démêler. Le dessin est tout aussi travaillé et somptueux, original et captivant, tant par le graphisme, que par les petits détails et les transparences, entre autres.

Dans la tête de Sherlock Holmes – L’affaire du ticket scandaleux 2/2 est un album des éditions Ankama, un récit graphique original et captivant, surprenant et passionnant, présentant une enquête inédite et bien ficelée du célèbre détective britannique et de son ami docteur.