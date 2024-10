Kitsu : quand les renards mystiques dictent le jeu

Fans de jeux de pli, prenez place ! Kitsu, signé par Thomas Favrelière et magnifiquement illustré par Naïade, vous propose une expérience tactique aux côtés de renards mystiques dans un duel où stratégie et bluff se mêlent pour capturer la Sagesse.

Sorti en Septembre 2014, Kitsu est un jeu de pli édité par Grrre Games. J’ai eu l’occasion de le découvrir au Festival de jeux OctoGônes et je l’ai adoré. Laissez-moi donc vous le proposer comme idée de cadeau de Noël, idéal pour les fans de jeux de pli stratégiques.

Deux clans, deux visions

Dans Kitsu, deux clans de Kitsune s’affrontent pour la Sagesse : les Zenko (cartes bleues) et les Yako (cartes oranges). Ce jeu de pli en équipes repose sur l’équilibre des forces et le calcul de la meilleure stratégie en fonction des cartes de son clan et des cartes adverses. Au début, chaque joueur ou équipe se voit assigner un clan. Mais le but est de savoir jouer aussi avec les cartes adverses pour faire avancer son pion Kitsune sur la piste de Sagesse.

Comment se déroule une manche ?

Chaque manche se compose de plusieurs plis. À la fin de chaque pli, on calcule la valeur totale des cartes bleues et oranges. Le clan ayant la plus grande valeur avance d’autant de cases que l’écart entre les deux. Mais attention, si cet écart dépasse 4 points, l’équipe perdante gagne un jeton Pouvoir. Un atout qui peut renverser la situation en offrant des capacités stratégiques puissantes.

Une manche se termine lorsqu’un pion Kitsune atteint la case de la Sagesse absolue. La première équipe qui remporte deux manches s’impose dans la partie. Les parties peuvent ainsi être rapides, mais elles sont toujours remplies de surprises.

Un défi de stratégie et de timing

Si Kitsu peut être perçu comme un jeu de pli de plus, il sait pour autant se distinguer. Les cartes spéciales et les jetons Pouvoir apportent une complexité tactique. Le jeu se transforme alors en une série de choix délicats où l’on doit évaluer le meilleur moment pour frapper ou se défendre. Le bon usage de ces jetons, combiné au timing des cartes spéciales, peut faire basculer une partie.

Une ambiance visuelle fascinante

Les illustrations de Naïade vous plongent immédiatement au cœur de la mythologie japonaise. Après ses contributions marquantes sur l’indétrônable Seasons, un de mes jeux préférés, ou encore Similo Harry Potter, et One Key, il donne ici vie à un univers enchanteur où chaque carte est un régal pour les yeux. L’esthétique, avec ses teintes douces et ses détails captivants, plonge les joueurs dans l’atmosphère mystique des renards Kitsune.

Mon verdict : Un indispensable pour les amateurs de pli

Jouer à Kitsu, c’est savourer un équilibre parfait entre stratégie, coopération et esthétique. Avec une mécanique de jeu accessible mais assez profonde pour engager les joueurs aguerris, Kitsu a ce petit quelque chose qui fait qu’on en redemande. Que ce soit en duo ou en équipes plus larges, les parties sont intenses, marquées par des retournements de situation et des choix tactiques cruciaux. Pour moi, c’est un jeu à posséder absolument si l’on aime les jeux de plis à l’ambiance singulière.