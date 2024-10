Les enfants seront ravis de découvrir le nouveau livre de la série « Sam & Cléo » intitulé « Ça suffit les disputes ! », écrit par la docteure en psychologie Héloïse Junier. Mis en scène par Arthur du Coteau, les jeunes lecteurs se retrouveront dans une situation cocasse de rôles inversés, où ils devront gérer les querelles de leurs parents. Ils vont beaucoup s’amuser !

« Sam & Cléo » – Et si on inversait les rôles ?

Si vous recherchez des livres à la fois drôles et éducatifs qui sortent de l’ordinaire, nous vous conseillons la série de livres « Sam & Cléo » publiée aux Éditions Hatier Jeunesse. Ces ouvrages ont été pensés pour désacraliser l’autorité parentale grâce à un jeu de rôles inversés, où les enfants endossent le rôle de leurs parents, car ils sont « très soucieux de leur éducation ». Et cela donne lieu à des histoires à la fois drôles et originales. L’objectif est d’aider les enfants à comprendre les émotions de leurs parents lors de conflits, en mettant en lumière des situations de vie quotidienne qu’ils connaissent bien, mais qu’ils ne maîtrisent pas toujours. Ces livres sont donc un outil pour leur fournir des conseils sur comment réagir et adopter le comportement qui convient à tout le monde. Une approche astucieuse et pédagogique.

Pour acheter le livre « Sam & Cléo – Ça suffit les disputes ! »*

« Ça suffit les disputes ! » – Et si on calmait le jeu ?

Le titre de ce nouvel ouvrage parle de lui-même. Ici, il est donc question de conflits, et plus précisément, de méthodes pour les gérer. On se délecte de voir ces enfants qui tentent de calmer leurs parents en appliquant des méthodes habituellement recommandées aux adultes. Et comme vous pouvez l’imaginer, cela donne lieu à des scènes comiques.

Et dire que tout a commencé à cause d’une tablette… ah, sacrés parents !

L’univers global du livre est génial, très drôle, hilarant même. Les dialogues prononcés d’une part et d’autre sont semblables à ce que vivent les familles. Les enfants n’auront donc aucun mal à s’identifier à ces deux héros qui, n’ayons pas peur des mots, sont de vraies canailles.

Les illustrations d’Arthur du Coteau sont incroyables, tellement loufoques. Il règne une once de folie qui fait que l’on rentre directement dans l’histoire. Les passages en BD rythment le tout, c’est très agréable, notamment pour ceux qui débutent la lecture, ils vont beaucoup s’amuser.

Héloïse Junier a compris l’importance d’aborder les disputes avec humour comme tout autre sujet relatif à l’éducation des enfants notamment dans des situations difficiles. Elle propose des histoires où les enfants jouent le rôle de parents, et elle réussit cela à merveille. Les situations sont réalistes, et l’humour est dépeint dans chaque phrase prononcée.

Enfin, pour aider les parents qui seraient dépassés par la situation, à la toute fin de livre, l’autrice propose de précieux conseils à suivre ou non. Elle laisse le choix selon le ressenti des enfants. Mais cela a le mérite d’ouvrir le dialogue en les invitant à s’identifier à tel ou tel personnage, telle ou telle situation.

