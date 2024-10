Le déviant – Première partie : Un conte de Noël – Éditions Urban

Partagez





En décembre 1973, deux meurtres, au modus operandi similaire, secouent Milwaukee. Ils sont attribués à celui que l’on va appeler bien plus tard : Le déviant. Un homme dans un costume de Père Noël qui torture et attache ses victimes avec des guirlandes lumineuses.

Bien que l’affaire soit un peu trop vite résolue, c’est en 2023, qu’un jeune écrivain tourmenté, décide de ressortir le dossier, en allant interviewer directement celui qui a été arrêté.

Premier tome d’un polar particulièrement sombre, dont les racines plongent au plus profond des droits humains.

À retrouver aux Éditions Urban depuis le 11 octobre 24. (+18)

Le décor :

Chicago – Décembre 2023…

L’effervescence des fêtes de fin d’année en pleine ville ! Les badauds défilent, leurs cadeaux sous le bras, léchant les vitrines lumineuses, sous la neige. À l’intérieur d’un grand magasin de renom, les enfants se font tirer le portrait, assis sur les genoux du Père Noël. Une photo, presque obligatoire, aux États-Unis, ancrée dans les US et Coutumes depuis des années. Mickaël est le seul à être détaché de toute cette animation. Il est là, au milieu des cris, de l’agitation, silencieux et solitaire devant une pile de cadeaux factices.

Heureusement, la voix de son petit ami le sort de ses pensées. Ils commencent à échanger sur leur capacité à faire un paquet cadeau parfait… Une réflexion étrange s’engage pour finir par une conclusion aussi déconcertante : Mickaël trouve que quelque chose cloche chez lui…

Milwaukee – Décembre 1973…

Même période, même bouillonnement citadin ! La nuit tombe, les habitants commencent à rentrer chez eux, sauf, une des vendeuses d’un grand magasin qui a oublié un élément important , dans sa caisse. Elle retourne dans la boutique fermée et sombre. Le bruit de la journée a disparu, et un silence inquiétant règne. Elle reprend ce qu’elle est venue chercher, mais est interrompue par un grognement derrière elle.

Au départ, elle pense à une blague de ses collègues, mais lorsqu’elle se rapproche des gémissements, le spectacle est atroce ….

Le point sur le comics :

Une affaire des plus effrayante, et glaçante !! Tynion IV le retour, avec ce polar en deux parties publié aux Éditions Urban Comics : Le Déviant. Ne comptez pas sur l’auteur pour vous faire rêver avec cette première partie innocemment intitulée : Un conte de Noël.

On plonge, de nos jours, dans la psyché d’un écrivain homosexuel, torturé par on ne sait quels tourments.

Le récit étale donc sa quête de guérison, que le protagoniste décide d’annihiler en interviewant le soi-disant « déviant ». L’homme croupissant dans une prison depuis presque cinquante années. La particularité du récit s’axe vite vers l’homosexualité des deux protagonistes principaux. Et du contexte dans l’Amérique des années 70 où la première gay pride, avait lieu afin de défendre les droits de ceux qu’on considérait malades mentaux ! James Tynion IV insère l’effroi, puis le doute dans notre esprit au fil de cette interview, entre flashbacks et moments présents.

Les planches grand format de l’édition, et les graphismes de Joshua Hixson, rendent l’atmosphère lourde de la psychologie du personnage principal torturé, tourmenté… Et les scènes de crimes particulièrement réalistes et impactantes.

La conclusion :

Le lecteur traverse un véritable temps de glace !!! Cette première partie du Déviant aux Éditions Urban Comics, est particulièrement gore, et prend une dimension plus humaine que ce que l’on pourrait croire. Du suspense, une hache, de l’hémoglobine, une affaire à élucider… Tout ce qu’il faut pour une sorte d’enquête qui interpelle par le thème sous-jacent de la discrimination. Une lecture à haut potentiel qui nous laisse dans l’expectative !

NB : vous ne verrez plus les Père Noël de la même manière à présent !