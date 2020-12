Gigamic – Une sélection de jeux de société pour Noël

Gigamic, entreprise française, qui depuis plus de 25 ans, propose de sympathiques jeux, adaptés à tous les publics. Quelques incontournables, font maintenant partie du catalogue de la marque, comme Six qui prend, Mito, Wazabi, Yogi, Squadro…

Aussi, pour ce Noël, parmi une belle sélection de jeux de société, pour petits et grands, pour enfants et adultes, France Net Infos vous propose de découvrir, tout d’abord, le jeu Similo Contes. Un jeu rapide, amusant, pour les enfants à partir de 7 ans, entre 2 et 8 joueurs. C’est un jeu de 35 cartes, coopératif, rapide, simple et facile à transporter. Le but du jeu est de faire deviner aux autres joueurs un personnage secret parmi 12 au centre de la table. Pour ce faire, le narrateur, qui n’a pas le droit de parler, possède d’autres cartes en main, qui serviront d’indices, pour pointer des similitudes ou différences, selon le positionnement de la carte. Ainsi l’on pointe des détails physiques, des idées, caractères, pour faire deviner le personnage d’un conte. Après chaque tour, la présentation d’une carte par le narrateur, les autres joueurs doivent éliminer un personnage, pour ne laisser à la fin que le personnage secret. D’autres boîtes permettent des combinaisons pour toujours plus de plaisir et de jeu, avec Similo Histoire, Animaux, Mythes et Animaux sauvages.

Le jeu Squadro est le dernier-né de la gamme classique de Gigamic, avec un plateau, des règles faciles à comprendre et plus difficiles à maîtriser, une fois le jeu commencé. En effet, les règles du jeu, pour deux joueurs, sont simples, mais le déplacement des pièces sur le plateau du jeu est plus tortueux et amusant. La boîte se compose d’un plateau de jeu en bois, de dix pièces de jeu en bois et d’une règle du jeu. Sur un plateau, cinq pièces claires et cinq autres plus foncés prennent place sur deux côtés, côte à côte. Les joueurs doivent faire un aller et un retour avec leur pièce, le premier à ramener quatre pièces sur cinq remporte la partie. Mais attention, chaque pièce n’avance pas de la même manière et les pièces peuvent aussi retourner à leur base, si l’adversaire passe par-dessus ! Rien n’est acquis pour ce jeu stratégique, malin, casse-tête entêtant et pourtant passionnant.

Pour ce Noël, la marque française de jeux de société Gigamic présente une jolie sélection, pour petits et grands, entre jeux classiques et nouveautés, ainsi Similo Contes et Squadro, entre autres, trouveront leur place au pied du sapin de Noël.

Gigamic et ses jeux variés appréciés du grand public sont à retrouver par ici.