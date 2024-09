Tout près Très loin – Ed. L’école des loisirs.

Tout près Très loin est un album jeunesse, de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs, paru en août 2024. Un livre de Rascal, qui propose aux enfants de découvrir la notion de contraire, au travers d’un graphisme épuré, classique, contrastant avec les couleurs.

La première double page présente, d’un côté, un grand rond vert, et de l’autre, un petit rond noir. La différence de taille est ainsi visuelle, pour cette première notion de contraire. La deuxième double page présente le positif et le négatif. Aussi, d’un côté, les enfants vont retrouver un rond noir sur un fond blanc et de l’autre, l’inverse, un rond blanc sur un fond noir. La double page suivante propose de découvrir un rond vide et un rond plein, offrant ainsi une illustration un peu plus colorée. Par la suite, ce sont le rond et le carré, avec une multitude de couleurs, aussi, qui sont à découvrir.

L’album, au graphisme épuré, simple, efficace et visuel, propose de découvrir la notion de contraire, au travers de plusieurs différences. Ainsi, les jeunes lecteurs vont apprendre ce qui est grand et petit, vide et plein, long ou court, lourd et léger, étroit ou large… Chaque page présente un élément, avec le mot désignant la condition. Aussi, comme un imagier, les enfants enrichissent leur vocabulaire, tout en découvrant les contraires, avec les contrastes graphiques. L’auteur et illustrateur joue avec le rond et le carré, ainsi que les couleurs, pour attirer le regard et découvrir les différences, entre les deux illustrations proposées.

Tout près Très loin est un nouvel album jeunesse, de Rascal, paru aux éditions L’école des loisirs. Un livre au visuel attrayant, au graphisme captivant, qui propose de manière visuelle d’apprendre et comprendre la notion de contraire.