L’héritage fossile – Ed. Delcourt

L’héritage fossile est un album de Philippe Valette, paru aux éditions Delcourt, en septembre 2024. Une bande dessinée qui présente l’épopée d’un groupe d’explorateurs astronautes, qui espère sauver l’humanité, en allant coloniser une planète lointaine, leur seul espoir.

Dans le sable, un homme trouve une rondelle. Il la prend, la met dans son sac, qu’il referme. Une douleur le prend au poignet. Il prend une pilule, se relève et reprend son chemin. Son passage laisse une trace dans le sable. Derrière lui, une jeune fille le suit. Avec l’aide d’un appareil, ils avancent vers un point précis, bravent la tempête de sable. Alors que la nuit approche, ils installent une tente, à l’abri du vent, derrière un rocher. Dans la tente, Nova dessine, elle reproduit l’homme qui l’accompagne. Il lui donne trois cachets à prendre avant de lui demander s’ils continuent. Nova affirme qu’elle est prête et rappelle qu’ils en étant à la mauvaise nouvelle à la radio. L’homme reprend donc son récit, et explique qu’au réveil suivant, la radio réservait une surprise, pire encore. En effet, il y avait le silence total, rien ne se passait.

Ainsi, le récit va osciller entre l’errance de Reiz et sa fille, sur la planète Geminae, et le passé de l’homme à bord de l’Héritage. Plutôt bien découpé, d’ailleurs, l’histoire garde le suspense nécessaire, pour captiver l’attention et lire ainsi facilement la bande dessinée. L’album est intéressant, entre mensonge, vérité, espoir et désespoir, volonté et détermination. Une conquête spatiale périlleuse et longue, où les héros vont devoir faire preuve de beaucoup de patience et de ruse, pour tenter d’arriver au bout de leur quête. Le drame et l’aspect psychologique offrent son lot de rebondissements, avec une vision de l’avenir, de l’humanité, tout en se questionnant sur nos choix actuels, pour sauver la planète Terre. L’album, au format carré, et aux plus de 280 pages, présente un récit réussi, une aventure de science-fiction habile et sensible. Le dessin reste simple, naïf, avec un trait rond et donc plutôt doux.

L’héritage fossile est un album original et intéressant, des éditions Delcourt. Un ouvrage carré qui présente une aventure de science-fiction, qui se révèle intrigante, inquiétante, invitant aussi à la réflexion quant à sauver la Terre, ou explorer l’espace, pour sauver l’humanité.