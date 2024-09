Jaadugar – La légende de Fatima – Éditions Glénat Manga 

Jaadugar nous entraîne dans l’histoire Mongole du XIIIe siècle, à travers la vie d’une jeune esclave que la rencontre avec ses maîtres musulmans, va bouleverser. Un destin d’apprentissage et de sororité entre une esclave et une épouse d’empereur pour se jouer d’un puissant empire.

Lorsque Dame Fatima trouve son esclave au marché de Tus, ville de l’Est de l’Iran, elle hérite également, gratuitement, d’une jeune fille du nom de Sitara. Une aubaine, pour cette famille de savants, de pouvoir instruire une jeune esclave. Une contrainte pour Sitara, qui va bien vite comprendre que le savoir est la clé de sa survie !

A retrouver depuis le 18 septembre 24, aux Éditions Glénat Manga. (+10)

Le décor :

Marché aux esclaves, 13e siècle …

Derrière les remparts de la ville de Tus, en Iran, les échoppes du grand marché se dissimulent sous de grandes arches en pierre. Pendant que les badauds passent des poteries. Aux tapis persans. Certains sont là pour déceler la perle rare : une esclave discrète et travailleuse. Devant Dame Fatima, quatre d’entre eux attendent patiemment son choix, pendant que Monsieur Tajil exprime les qualités de chacun.

La négociation est rapide, et La Dame choisit une esclave dont le discours est convaincant. Mais, comme elle est un peu chère, elle est également forcée de s’occuper d’une petite fille du nom de Sitara. L’affaire est conclue, en échange, Dame Fatima devra la faire éduquer par son frère, en commençant par l’apprentissage du Coran.

Dès son arrivée, la petite Sitara pose quelques problèmes. Elle ne s’exprime pas, et sourit simplement aux personnes qui essayent de communiquer avec elle. Car, dans son fort intérieur, elle n’a qu’une idée en tête. Partir au plus vite de cet endroit, et rentrer chez elle. C’est au moment de son évasion, surprise par le Prince et jeune maître de la maison, qu’elle est forcée de parler !!

Elle va vite comprendre que le seul moyen, pour elle, d’être libre, c’est de parfaire son éducation et son savoir sur le monde …

https://www.glenat.com/sites/default/files/liseuse/9782344064351/index.html

Le point sur le manga :

Une lecture sacrément surprenante, publiée aux Éditions Glénat Manga ! Quand on voit la cover, et les illustrations un peu simpliste qui contiennent l’œuvre de Gaëtan Lefèvre, alias, Tomato Soup, on pense que Jaadugar, est destiné aux plus jeunes. Pourtant, son scénario historique en fait une mine de découverte et d’histoire de l’Empire Mongol. Donc, un récit plus axé pour les +10.

L’auteur situe les faits dont il s’inspire, la vie d’une figure influente de l’époque, au 13​ ème siècle. En plein avènement de cet Empire de tribus nomades, dont les US et Coutumes, diffèrent totalement de ce que la protagoniste principale connait. Le rapport entre les femmes, le mode de vie, les attaques sanglantes, tout est une découverte pour cette nouvelle recrue. Et pour nous qui lisons, en connaissant très peu de l’Histoire de cet Empire. A travers la vie de cette Sitara, de son déracinement, de son statut. Et aussi, des guerres de pouvoirs. Et les conquêtes de territoires, on est amené à croiser la famille du fondateur même de l’Empire Mongol : Gengis Khan.

Bien que la protagoniste principale soit vendue sur un marché musulman, elle va être assignée à la femme d’un des frères du conquérant !

La conclusion :

Jaadugar, la légende de Fatima, premier tome d’un manga aux sujets historiques passionnants. Une incroyable destinée pour une simple esclave. Entre apprentissage, choix, et aléas de l’apogée de cet Empire que nous découvrons en même temps que Sitara.

Un peu gênée par les illustrations, mais le récit est tellement prenant qu’on s’y habitue très vite. En route pour le second tome, où Fatima, alias Sitara, recevra une mission secrète, à retrouver à partir du 20 Novembre 24 auxÉditions Glénat Manga !