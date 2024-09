Atoderm de Bioderma soigne nos sécheresses cutanées

Bioderma est une marque dont je vous parle régulièrement parce qu’elle réussit à soigner nos bobos du quotidien avec des soins adaptés à toute la famille. Aujourd’hui, j’avais envie de vous présenter la gamme « Atoderm » qui vient en aide aux peaux sèches à très sèches, souffrant de problèmes cutanés parfois plus sévères, tels que le psoriasis ou l’eczéma. Je vous dis tout à son sujet !

Un produit lavant adéquat au quotidien

Lorsqu’on souffre de problèmes de peau du type sécheresses chroniques, il est important d’utiliser des soins lavants doux. La gamme Atoderm de Bioderma propose 3 textures différentes avec un gel douche, une huile de douche et une crème de douche. Elles ont chacune leur caractéristique, de façon à répondre aux exigences de chacun.

La crème de douche Atoderm est nourrissante grâce à la présence de l’huile de karité que l’on connaît pour ses vertus hydratantes. La texture est agréable, plus onctueuse qu’un gel et tout aussi efficace. Elle ne contient pas de savon, et laisse la peau douce après la douche. Elle sera parfaite pour les enfants en bas âge notamment.

Le gel douche Atoderm conviendra également à toute la famille. Sa composition est propre, sa texture est douce et n’assèche pas la peau, contrairement à d’autres gels douche en GMS qui peuvent rapidement l’agresser. Également sans savon, il respecte les peaux sensibles. Pas surprenant donc qu’il fasse partie des best-sellers de la marque.

L’huile de douche Atoderm fait partie de mes coups de cœur car elle est extrêmement douce. Elle a la particularité de nourrir intensément, idéale pour moi qui ai la peau très sèche. Après la douche, la sensation de confort est impressionnante. Elle sera idéale pour la peau exigeante de bébé également.

Il est important de savoir que ces produits lavants sont conseillés et prescrits par des dermatologues. Leurs formulations sont pointues de façon à répondre le mieux possible aux exigences/urgences cutanées. D’ailleurs, la plupart répondent au « complexe skin protect » qui a une double action biologique : l’augmentation du niveau d’hydratation de la peau et stimulation de la production d’acide hyaluronique. Ils protègent la peau sur le long terme grâce à leur action relipidante.

L’huile sèche corps 2-in-1oil Atoderm de Bioderma

J’avais envie de faire une parenthèse avec l’huile sèche corps qui fait partie de la gamme Atoderm et que nous devrions tous avoir dans nos tiroirs. Elle est divine ! Elle a la particularité d’être nourrissante sans être collante. Je la trouve efficace sur les parties rugueuses du corps : coudes, talons, etc. Cerise sur le gâteau, elle nourrit la peau en profondeur, la lisse et la fait briller. Tout ce qu’on aime pour se sentir féminine !

D’autres soins ciblés font partie de la gamme Atoderm de Bioderma. N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour choisir celui qui vous correspondra le mieux. Au programme, des baumes pour le corps, des crèmes riches à très riches, des baumes, un spray anti-démangeaisons, etc.