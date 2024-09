Petites histoires de grosses machines – Ed. L’école des loisirs

Petites histoires de grosses machines est un album jeunesse, d’Ole Könnecke, paru aux éditions L’école des loisirs, en août 2024. Un livre, comme un imagier ou documentaire détourné, qui offre à découvrir de manière humoristique et sous forme de brèves histoires, les engins de chantier.

La célèbre sculptrice, Madame Brebis, revient des courses. Elle a acheté des fruits, des légumes, du jus, des petits gâteaux, ainsi qu’un gigantesque bloc de pierre. Heureusement, Madame Brebis a pris son chargeur sur pneus. En effet, le bloc de pierre est lourd ! Madame Brebis semble pressée, elle veut commencer son travail. Une fois le bloc de pierre déposé, elle l’observe et se trouve un peu désemparée. Mais ça se passe toujours comme ça, lorsqu’elle commence une nouvelle chose. Tout à coup, une idée arrive, alors Madame Brebis travaille toute la journée. Elle commence au marteau-piqueur, pour finir au maillet et au ciseau à pierre.

Le livre est original et amusant, présentant, à chaque double page, une nouvelle grosse machine. A travers le quotidien, une tranche de vie d’un animal, les jeunes lecteurs vont découvrir les engins de chantier, de manière détournée et humoristique. A côté de cela, un paragraphe vient, malgré tout, comme un documentaire, apporter les informations nécessaires, pour distinguer et reconnaître les différentes grosses machines. Des métiers sont également mis en avant, pour une découverte complète et ludique, très amusante et intéressante. Le livre est adapté aux enfants, avec un vocabulaire choisi et de petites histoires amusantes, à lire au rythme de chacun. Le dessin reste simple, offrant un trait fin et détaillé, pour les engins de chantier.

Petites histoires de grosses machines est un album jeunesse, des éditions L’école des loisirs. Le livre présente de manière décalée et originale de grosses machines, au travers de tranches de vie d’animaux rigolos et plaisants à suivre et découvrir.