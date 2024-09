Fanta présente son édition spéciale Beetlejuice

Laissez-moi vous raconter ma dernière expérience avec Fanta : trois canettes d’une édition limitée à l’effigie de “Beetlejuice Beetlejuice”. Oui oui, je vous parle du film événement de Tim Burton. Cette collaboration entre Fanta et le monde loufoque du bio-exorciste le plus barré du cinéma fait honneur à l’esprit déjanté de Halloween. Pour cette année 2024, Fanta nous plonge dans une aventure à la fois pétillante et effroyablement fun.

Un voyage dans l’outre-tombe… en version fruitée

À l’occasion d’Halloween, Fanta nous a réservé un partenariat de choix avec le film évènement “Beetlejuice Beetlejuice”. En effet, trois canettes ornées de designs animés et colorés rappellent l’univers fantasque du film. Elles sont à la fois ludiques et décoratives, parfaites à collectionner. Que vous soyez fans du film adeptes d’Halloween, elles trouveront leur place sur vos étagères. Chaque canette capture l’essence du personnage qu’elle représente, et le format est idéal pour accompagner toutes les petites soirées d’octobre.

Quel fanta êtes-vous, faites le test

Avant de vous présenter ces trois canettes spéciales, je vous propose de découvrir quel fanta vous incarnez. Pour cela, il vous faut seulement répondre à ces quelques questions.

Quel adjectif vous qualifie le mieux ?

A – Dynamique

B – Piquant

C – Original

Votre couleur préférée ?

A – Orange

B – Jaune

C – Vert

Niveau capillaire, vous êtes plutôt du genre ?

A – A coller aux tendances… la frange rideaux et les carrés n’ont pas de secret pour vous

B – A vous laisser aller… c’était quand déjà votre dernier shampooing ?

C – A oser… avec une coupe dégradée et déstructurée

A table, vous aimez ?

A – Les plats classiques mais savoureux

B – Les recettes acides

C – La cuisine exotique

Vous avez un maximum de A : Fanta Orange

Votre personnage est Astrid, joué par Jenna Ortega dans le film. C’est son visage que la canette arbore fièrement. Vous êtes un peu rebelle avec plein de ressources pour faire face aux situations particulières, comme Astrid. Vous aimez les choses simples et avez les pieds sur terre.

Si vous aimez les saveurs classiques mais toujours aussi rafraîchissantes, cette version reste un incontournable. Avec son goût d’orange reconnaissable entre mille, elle reste fidèle à ce que l’on attend d’un soda de la gamme Fanta.

Vous avez un maximum de B : Fanta Citron frappé

Votre personnage est Beetlejuice, joué par Michael Keaton. Complètement barré·e, vous avez un humour acerbe et des punchlines qui piquent comme Beetlejuice. Votre personnalité en rafraichit plus d’un !

Son goût acide et piquant correspond parfaitement à la personnalité déjantée du personnage. Une boisson qui donne un véritable coup de fouet à vos papilles, tout en gardant cette légèreté et pétillance propre à Fanta. C’est personnellement mon préféré.

Vous avez un maximum de C : Fanta Délice Tropical

Votre personnage est Lydia, joué par Winona Ryder. Vous êtes singulier·e et indépendant·e et ne vous souciez jamais de l’avis des autres, comme Lydia. Vous n’hésitez pas à explorer l’inconnu et avez des goûts originaux.

Son goût exotique surprend et invite à un moment de dépaysement total. Si vous êtes amateur·rice de boissons plus originales, cette saveur est définitivement pour vous. La touche sucrée et fruitée fait de cette boisson un parfait allié pour une soirée Halloween plus “glamour-gothique” que terrifiante.

Halloween n’aura jamais été aussi pétillant

En résumé, cette édition spéciale Fanta x Beetlejuice est une véritable réussite. Les saveurs correspondent parfaitement à l’esprit décalé du film. La présentation visuelle en fait également une pièce maîtresse de toute soirée Halloween digne de ce nom. Fanta réussit une nouvelle fois à marier son ADN fun et fruité avec une touche de folie qui colle à merveille à l’univers de Tim Burton. Alors, si vous avez envie d’une boisson effrayante mais délicieuse, n’hésitez pas à dire trois fois “Fanta” et laissez-vous emporter dans ce monde déjanté.