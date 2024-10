Le magicien d’Oz – Une revisite poétique – Éditions Jungle

Partagez





Premier tome d’une adaptation du roman de Lyman Franck Baum, Le magicien d’Oz, sous la douceur scénaristique de Maxe L’hermenier et la poésie graphique d’Hélène Canac.



La jeune Dorothée vit une vie paisible dans une ferme du Kansas, avec son oncle, sa tante et son chien Toto. Mais un jour, lors du passage d’une terrible tornade, tandis que sa famille se met en sécurité dans la cave de la maison, Toto prend peur et le temps que Dorothée le récupère, la maison s’envole avec elle !!!!

Avec les secousses, elle se cogne, et perd connaissance… Pour se réveiller dans un endroit où les gens l’acclament !!!!

À retrouver depuis le 10 octobre 24, dans la collection Pépites aux Éditions Jungle .

Le décor :

Une ferme au milieu de la verdure et des champs fleuris…

Tandis qu’une poule observe le chemin de la ferme, perchée sur un seau, la jeune Dorothée donne un cours de géographie à son chien Toto. Celui-ci a bien du mal à répondre à ses multiples questions, mais tente quand même un grand « Waouf » pour signifier son intérêt ! Plus intéressé par le bâton qui a servi à la jeune fille pour dessiner la carte des États-Unis, que par les questions posées, le petit toutou a du mal à se concentrer. Jusqu’à ce qu’il attrape ce satané bâton des mains de sa maîtresse, et parte en courant vers le champ de patates.

Ce qui met Oncle Henry bien en colère lorsqu’il voit traverser le cabot, puis Dorothée, craignant qu’ils écrasent les plants. Mais la fuite n’est pas terminée et les deux amis renversent également le linge que Tante Em est en train d’étendre ! Tout s’arrête lorsque Toto, enroulé dans une chemise de nuit, fini par se cogner à un des poteaux de la barrière.

Mais personne ne lui prête attention… Car Dorothée et Tante Em ont les yeux rivés vers le ciel noir comme de l’ébène !!! Une tempête approche, il faut expressément aller s’abriter dans la cave, pour éviter d’être blessé par la tornade …

Le point sur la BD :

La Cité d’Émeraude est le premier tome de cette adaptation illustrée du Magicien d’Oz aux Éditions Jungle.

Inutile de vous préciser que le combo d’auteurs qui traduit le récit, est des plus merveilleux ! Hélène Canac aux graphismes, cette poétique dessinatrice, mais également autrice, dont nous avons adoré les titres. Entre neige et Loups, D’ambre et de feu, puis Jaune, des BD jeunesse teintée d’écologie et empreint d’une magie indéfinissable, tant l’autrice signe de son style chacune de ses sorties. Le récit est aussi coloré, les personnages aussi adorables, que le récit adapté par Maxe L’hermenier.

Le lecteur est pris dans cette tornade scénaristique, visuellement envoûtante, et teintée de bonne humeur et de positivité. On apprécie également le carnet pédagogique final, présent dans chacune des œuvres de la collection Pépites de l’éditeur, toujours rédigé et validé par des enseignants. La magie continue jusqu’au bout, même après la fin de l’histoire, avec ce bonus appréciable et ludique.

La conclusion :

Une adaptation du Magicien d’Oz, qui file comme le vent devant les yeux enchantés des enfants… Et des parents qui ont gardé leur âme d’enfant !!! C’est mignon tout plein. Les personnages sont attachants. Les paysages aussi fleuris et magiques que l’imagination d’Hélène Canac, et l’interprétation, toujours aussi parfaite de Maxe L’hermenier. Le tome 2 devrait être aussi extraordinaire !

La collection Pépites aux Éditions Jungle, un bon moyen de faire connaître les grands romans classiques et contemporains, en les adaptant en bande dessinée pour faciliter la compréhension des plus jeunes.