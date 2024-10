Autopsie – Le sacrificateur – Éditions Oxymore

Partagez





Autopsie, une trilogie qui explore trois meurtres différents, racontés par trois médecins légistes différents.

Après une descente aux enfers, psychologique, une jeune médecin légiste raconte l’enquête dont elle s’est saisie quelques années plus tôt. Une série de meurtres atroces, commis peu avant Noël, en Suède, avec le même modus operandi. Son défi : trouver les points communs associés à chaque scène de meurtres et démasquer le coupable.

Une enquête glaçante mêlant mythologie nordique, et faits minutieusement étudiés et racontés par Antoine Tracqui, pour ce premier tome intitulé : Le sacrificateur.

Paru le 09 octobre 24 aux Éditions Oxymore.(+18)

Le décor :

Le solstice d’été s’approche. Bientôt, Midsommar et ces célébrations auront lieu partout en Suède. Jennie Lund prépare sa valise. Ça y est, elle est guérie, et c’est un tout nouveau départ pour elle. À la sortie de l’hôpital, elle s’engouffre dans le taxi qui l’attend près de l’entrée. Pendant le trajet, elle repense à ce renouveau dans sa vie.

Pourtant, il lui reste encore une dernière épreuve à affronter. Une journaliste l’attend dans un café bordant le Göta älv. Même si sa psychologue craint une rechute, un trouble de stress post-traumatique, Jennie se sent prête à affronter ce qu’elle a vécu avant ses derniers mois passés à l’hôpital.

Le dictaphone est branché, le petit carnet de notes également. Les cafés arrivent et la jeune médecin légiste commence son récit.

D’abord son enfance dans un village de la côte sud de l’archipel du Blekinge. Le décès de ses parents dans un accident de voiture. Son adoption par une famille prête à ne pas oublier son passé. Et puis, ses études de médecine qui ne comblent pas assez sa curiosité. C’est là qu’elle se réoriente et assiste à des conférences de médecine légale : des crimes inexpliqués, une excitation intellectuelle. Le début de son apprentissage en tant que médecin légiste, et de son premier poste à Göteborg.

Et, un jour, ce coup de fil, alors qu’elle se trouve seule au cabinet, et qu’elle se sent parfaitement capable d’assumer une affaire. Et quelle affaire ! Arrivée sur les lieux, dans une forêt au Nord de Göteborg, une scène glaçante, marquant son esprit, pour un début d’enquête particulièrement alambiquée qui l’imprégnera à jamais ….

Le point sur la BD :

Vous l’avez compris, Autopsie sera une trilogie, dont les différents tomes, exploiteront l’histoire d’un meurtre, le tout supervisé par un médecin légiste !!! Autant vous dire que le premier tome commence fort, et qu’il n’est évidemment pas fait pour tous les yeux.

Le sacrificateur nous embarque dans un polar scandinave, pour une investigation mêlant mythologie et sombre folie meurtrière. Antoine Tracqui expose le cas d’une jeune médecin légiste, confrontée à une affaire de meurtres en série. Pas-à-pas, entre dialogue et narration, on plonge dans les craintes de la jeune femme. Ces déductions au fil de la lecture. Et les découvertes de chaque scène de crime. Évidemment, il rend le récit passionnant, en brouillant les pistes pour mieux rebondir sur la finalité !!!

Tout est détaillé afin que le lecteur ressente cette ambiance glauque, froide, tellement typique des thrillers suédois. Que Paolo Antiga et Antonio Giustoliano représentent de façon réaliste (donc attention au public sensible) .

Un titre brut et aussi cru que les enquêtes présentées, dans une édition grand format chez Oxymore Éditions.

La conclusion :

Un thriller frisant l’horreur à la sauce suédoise, pour ce premier tome d’Autopsie aux Éditions Oxymore. Bien évidemment, les passionnés de médecine, d’analyses, de psychologie… Se jetteront dessus avec un tel sujet si brillamment orchestré de bout en bout.

L’intrigue est complexe et intense. Une plongée dans la noirceur de l’âme humaine, et dans les décors enneigés du Nord !!!