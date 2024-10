À l’approche des fêtes de fin d’année, il peut être difficile de patienter jusqu’au réveillon, soirée que beaucoup attendent. Mais pourquoi se contenter de patienter, quand chaque jour de décembre peut offrir détente et bien-être ? Cette année, le Calendrier de l’Avent Thés de la Pagode 2024 propose une expérience unique qui ravira les amateur·rices de thés et d’infusions bio.

Un rituel de bien-être quotidien

Le calendrier de l’Avent Thés de la Pagode 2024 s’inscrit dans la continuité de la collection « Divine Corée », alliant modernité et tradition. Il propose, au fil des 24 jours de décembre, une infusette quotidienne qui s’accompagne d’un moment de sérénité. Chaque jour, une saveur différente s’ouvre à nous. Des thés verts, blancs, noirs, des rooibos gourmands, et des infusions bien-être, soigneusement sélectionnés pour offrir un véritable voyage gustatif.

Le calendrier est conçu comme un élégant diptyque en carton recyclable, tout en délicatesse et sobriété. Les illustrations inspirées des temples coréens, avec leurs fuchsias, verts et dorés, apportent une touche festive, mais tout en douceur.

Une palette de saveurs variées pour chaque envie

Ce qui rend ce calendrier si exceptionnel, c’est avant tout la diversité de sa sélection. Avec 24 infusettes au total, le choix est riche et varié. Chacun·e y trouvera ainsi de quoi faire plaisir à ses papilles tout au long du mois de décembre.

Les fan de thés verts seront ravi·es de découvrir des références incontournables ! Retrouvez le fameux Thé Vert Yuzu, le rafraîchissant Thé Vert Menthe ou encore le délicat Thé Vert Vanille & Fleur de Cerisier. Chaque tasse promet des saveurs authentiques, issues de l’agriculture biologique.

Les passionné·es de thés bien-être trouveront dans ce calendrier une gamme de thés santé qui ont fait la renommée des Thés de la Pagode. Des mélanges comme le Sveltaé (pour l’équilibre du corps), le Morri (contre la fatigue) ou encore le Yinpur (détox) apportent leurs bienfaits à chaque tasse. C’est une façon agréable d’allier plaisir et bien-être, tout en prenant soin de soi avant les festivités.

Le calendrier ne s’arrête pas là. Pour les moments cocooning, les infusions comme l’Empire des Songes ou le Nuïlong aideront à trouver le sommeil dans la douceur. Les notes fruitées et légèrement épicées du Rooibos Citron Gingembre apporteront chaleur. Quant au Rooibos Gourmand Vanille Amande, il vous réconfortera lors des journées plus fraîches.

Un engagement éthique et écologique

Au-delà de la richesse de ses saveurs, les Thés de la Pagode continuent de s’engager pour la planète. Ce calendrier de l’Avent 2024 est 100% en carton recyclable, fidèle à l’engagement écologique de la marque. Tout a été pensé pour minimiser l’impact environnemental, sans compromettre la qualité des thés et infusions proposés. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans l’éthique durable des Thés de la Pagode, une entreprise à mission qui œuvre depuis 35 ans pour offrir des produits bio, tout en prenant soin de la nature.

Un cadeau parfait pour attendre les fêtes

Le Calendrier de l’Avent Thés de la Pagode 2024 est l’assemblage parfait de découvertes des saveurs et petits cadeaux réguliers. Jour après jour, offrez-vous un moment de répit en pleine période de fêtes. Chaque tasse devient une promesse d’évasion et de bien-être, le tout dans le respect de la planète et des traditions.

Que vous soyez à la recherche d’un cadeau élégant à offrir ou que vous souhaitiez simplement vous gâter, ce calendrier est sans aucun doute un choix qui séduira les fans de thés raffinés. Une façon douce et délicieuse d’attendre le réveillon en beauté.