Divine Corée, la collection de Noël Thés de la Pagode

Si certain·es se languissent de l’été, d’autres comptent déjà les jours jusqu’à Noël. Cette saison, les Thés de la Pagode nous plongent dans l’univers coloré et raffiné de la Corée du Sud. Découvrez leur nouvelle collection en édition limitée « Divine Corée ». Ce coffret, alliant modernité et tradition, est une véritable ode à l’exotisme, inspirée par la beauté des temples bouddhistes coréens.

Ayant déjà présenté cette marque à plusieurs reprises, j’ai une fois de plus été ravie de découvrir leurs nouveautés, et je vous partage aujourd’hui mes impressions sur les deux coffrets que j’ai testés : le coffret « Gourmand » et le coffret « Bien-être ».

Un hommage visuel et gustatif aux traditions coréennes

La collection « Divine Corée » des Thés de la Pagode propose un véritable voyage sensoriel au pays du matin calme. D’abord d’un point de vue visuel avec un packaging inspiré par l’architecture majestueuse et les couleurs vibrantes des temples coréens. En effet, les coffrets mêlent des tons fuchsias, verts et dorés, captant immédiatement l’attention. Ce soin apporté au design des coffrets reflète l’importance qu’accorde Thés de la Pagode à l’esthétique et au plaisir des sens. Mais ce n’est pas que pour le plaisir des yeux : la diversité des saveurs proposées dans ces coffrets est tout aussi remarquable. Des effluves délicieuses et des goûts délicats.

Le coffret Gourmand

Le coffret Gourmand des Thés de la Pagode propose des saveurs réconfortantes et vivifiantes. Vous y retrouverez quatre thés et infusions sélectionnés pour leur caractère chaleureux et festif. Le classique thé vert à la menthe est parfait après un repas copieux, ce qui est généralement le cas pendant les fêtes. Le rooibos citron-gingembre, de son côté, est idéal pour réchauffer les soirées d’hiver. Mention spéciale pour le thé vert au yuzu, une note délicate et acidulée qui m’a particulièrement enchantée.

Le coffret Bien-être

Le coffret Bien-être, quant à lui, s’adresse aux personnes à la recherche d’un moment de détente et de sérénité, si précieux en période de fêtes. Chaque infusion est conçue pour apporter un bienfait particulier. Le Relaxaé apaise les esprits stressés, tandis que l’Équilibre du Lotus soutient l’équilibre féminin. Pour celles et ceux qui privilégient les rituels de soin, le Yinpur aide à la détoxification. Enfin, l’Ydrao participe à la beauté de la peau. Une bonne manière de prendre soin de soi, une gorgée à la fois.

Un engagement éthique et responsable

Au-delà de la qualité et des bienfaits apportés par les thés, les Thés de la Pagode s’engagent pour l’environnement et l’éthique. Depuis 35 ans, la marque œuvre pour proposer des produits d’exception tout en respectant la planète et ses ressources. Tous les thés sont certifiés bio, et les emballages, comme ceux des coffrets « Divine Corée », sont 100 % recyclables et compostables. Ce détail fait toute la différence pour moi, et pour toutes les personnes cherchant à réduire leur impact écologique.

De plus, leurs thés sont issus de cueillettes fines, garantissant ainsi un haut niveau de qualité. Cette exigence se ressent dès la première infusion, où l’on savoure non seulement les saveurs, mais aussi la fraîcheur et la pureté des ingrédients.

Pourquoi (s’)offrir la collection Divine Corée pour Noël ?

Avec ses coffrets « Gourmand » et « Bien-être », Thés de la Pagode a pensé à tout le monde : que vous soyez fan de thés gourmands ou à la recherche d’une parenthèse bien-être, il y a de quoi combler toutes les envies. Et avec leur design élégant, ils feront sans aucun doute des cadeaux de Noël parfaits, alliant raffinement, originalité et bienfaits pour la santé.

Ces coffrets ne sont pas seulement un cadeau pour soi ou pour ses proches, mais aussi un geste pour la planète, grâce à leur conception écoresponsable. C’est un peu comme si chaque tasse de thé contenait non seulement un peu de réconfort, mais aussi une belle intention envers l’environnement.

Personnellement, après avoir testé les deux coffrets, je me suis régalée, et je ne peux que vous encourager à les découvrir par vous-même. Que ce soit pour accompagner vos moments en famille, pour offrir un cadeau élégant ou simplement pour vous octroyer un moment de détente, la collection « Divine Corée » des Thés de la Pagode est une parfaite pour un moment de sérénité et d’évasion.