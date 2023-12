“Douceur d’hiver” et “Sublime friandise”, 2 nouveautés des Thés de la Pagode

Pour préparer idéalement le thé vert “Sublime Friandise”, commencez par chauffer l’eau jusqu’à 75°C, une température intentionnellement plus basse que celle recommandée pour le thé noir, ce qui est essentiel pour conserver les subtilités de ce thé vert. Ensuite, pour l’infusion, laissez le thé reposer pendant exactement 3 minutes. Ce temps d’infusion spécifique est conçu pour extraire les arômes parfaits, permettant au thé de développer pleinement ses saveurs sans devenir trop fort ou amer. Et il ne reste plus qu’à savourer ce délicieux thé !

Présenté également dans un élégant sachet aux couleurs d’émeraude et d’or, inspiré du Kintsugi, ce thé vert bio en édition limitée est un cadeau exceptionnel pour tous ceux qui cherchent à offrir une expérience unique.

L’Esprit de Noël dans une tasse

“Sublime Friandise” et “Douceur d’hiver” incarnent l’esprit même de Noël, invitant à la création de souvenirs joyeux et chaleureux, et à des moments de partage et de convivialité. Que ce soit pour une pause relaxante après une longue journée ou pour un moment spécial avec vos proches, ces thés sont vos compagnons parfaits, apportant une touche moderne et un zeste d’aventure aux traditions de Noël.

Imaginez-vous assis autour d’une table décorée, partageant des histoires et des rires, une tasse de ces thés exquis à la main, des moments qui rendent les fêtes inoubliables. Avec leurs préparations spécifiques et leurs arômes distincts, “Sublime Friandise” et “Douceur d’hiver” offrent une palette de sensations uniques.

Que vous choisissiez la rondeur et la chaleur du thé noir ou la légèreté et la fraîcheur du thé vert, ces deux thés sont les ambassadeurs parfaits pour un Noël riche en saveurs et en émotions, incarnant l’esprit de partage, de convivialité et d’élégance, et promettant de rendre vos fêtes de fin d’année encore plus spéciales.

Alors prêt à déguster ces petites merveilles ?

