Découvrez le joli coffret “Kintsugi” des Thés de la Pagode

Vous cherchez le cadeau parfait pour Noël ? Laissez-moi vous présenter le coffret de thés bio “Kintsugi”, une véritable œuvre d’art inspirée de l’ancienne tradition japonaise. Imaginez offrir non seulement des thés exquis, mais aussi un morceau d’histoire et de culture. Ce coffret est une expérience sensorielle, un voyage à travers les saveurs et les arômes, enveloppé dans la philosophie du Kintsugi.

Aujourd’hui, je vous propose de découvrir un coffret composé d’une sélection de 4 thés bio et 1 infusion bio, chacun méticuleusement choisi pour sa qualité et son caractère unique. Le thé noir Earl Grey bio, avec ses notes bergamote envoûtantes, promet de réchauffer vos soirées hivernales. Le thé vert du dragon bio, quant à lui, vous emmènera dans un monde de légendes et de mystères. Pour une touche de douceur, le thé vert vanille fleur de cerisier bio est là, tandis que le thé vert yuzu bio apporte une fraîcheur piquante. Et pour finir, l’infusion elixir du Samouraï bio est ma promesse d’un moment de détente absolue.

Avec 5 sachets de chaque recette, soit un total de 25 sachets, ce coffret est une invitation à partager des moments précieux. Chaque tasse de thé devient une célébration, un instant de pause dans le tourbillon des festivités.

Coffret Kintsugi, vous l’attendiez le voila !

Le design du coffret lui-même est une célébration. Ses teintes vertes et dorées sont un hommage à la beauté et à l’élégance, faisant de lui le compagnon idéal pour vos tables de fêtes.

Le Kintsugi, cette méthode japonaise qui transforme les fêlures en beauté, est au cœur de ce coffret. Chaque tasse de thé est une célébration de la vie dans toute sa complexité et sa beauté. C’est un rappel que même dans l’imperfection, il y a de la beauté et de la valeur.

Et ce n’est pas tout, la collection “Kintsugi” inclut aussi 4 recettes exclusives de thés de Noël et un calendrier de l’avent. C’est une invitation à découvrir, à apprécier et à célébrer les petites joies de la vie, une tasse de thé à la fois.

Alors cette année, pour Noël, je vous invite à découvrir le coffret de thés bio “Kintsugi”. Offrez un cadeau qui touche le cœur, éveille les sens, et offre une expérience inoubliable. Joyeux Noël et bonne dégustation à tous !

Alors faites vite, le coffret est en édition limité !

Kintsugi, 25 sachets, 17,90€

https://www.thesdelapagode.com