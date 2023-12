Comptoir Sud Pacifique – Des parfums d’intérieur

Comptoir Sud Pacifique, marque française de parfumerie, qui invite au voyage, présente cette année, sa première ligne de parfums d’intérieur. Une collection de diffuseurs à bâtonnets qui s’inspire des notes iconiques de la maison, pour rendre singulier chaque espace.

Maison parisienne de création de parfums, restée indépendante, Comptoir Sud Pacifique, présente un bel univers de créations olfactives. Ainsi, l’aventure se poursuit depuis 1974, en commençant par un voyage en Polynésie, qui a inspiré les fondateurs. Aujourd’hui, riche de plusieurs années d’expérience et de réussite, la maison présente sa première ligne de parfums d’intérieur.

Une jolie collection de diffuseurs à bâtonnets, qui se compose de six fragrances. Il y a Thé bleu, Santal Blanc, Ylang boisé, Vanille extrême, Monoï Tiaré et Coco des îles, à découvrir et sentir, pour un voyage lointain et olfactif… Toujours attentive aux enjeux environnementaux, la marque française garde et présente une gamme en accord avec ses valeurs et celles de ses utilisateurs. Ainsi, les boîtes reprennent les codes d’un luxe discret et responsable, tout comme le contenu. Les bâtonnets sont en rotin naturel, sans colorant, ainsi le liquide fait son cheminement par capillarité, permettant une diffusion immédiate. Le flacon, de 100ml, reste sobre et élégant. Il est en verre transparent, habillé d’une étiquette en papier recyclable, présentant simplement la marque, la fragrance et la contenance. Le flacon est coiffé d’un col en aluminium finition argent, recyclable.

La fragrance Ylang boisé est une belle composition. Un parfum suave, aux notes boisées et épicées, offrant un subtil mélange, presque gourmand. Il rappelle une escale sur une île, entre fleurs embaumantes et bois précieux chauffés. Des épices comme les clous de girofle et la cannelle s’entremêlent, offrant ainsi le brin de gourmandise ! La diffusion passive se fait tranquillement parfaitement, jusqu’à trois mois, pour des espaces définis, dans la maison.

Comptoir Sud Pacifique présente sa nouvelle ligne de parfums d’intérieur à travers une belle collection de diffuseurs à bâtonnets. De beaux produits, pour des parfums qui invitent au voyage et dans ambiance, chaude, harmonieuse, plaisante et bienveillante.