Provence d’Antan : Un calendrier de l’avent double dose de magie !

Il y a quelques jours, je vous présentais le calendrier de l’avent Secret Wishes que j’avais déjà adoré. Alors c’est avec un grand plaisir que je vous parle à présent du calendrier de l’avent Provence d’Antan : un calendrier de thés et tisanes à partager à 2 (enfin si vous êtes généreux !). Prêt(e) ?

Tic-tac, tic-tac… L’attente jusqu’au soir de Noël n’aura jamais été aussi savoureuse ! Provence d’Antan révolutionne encore notre manière d’attendre avec son calendrier de l’avent “duo”, un coffret pensé pour être partagé. Imaginez : 48 sachets de thés et tisanes (soit 24 saveurs différentes), empreints de saveurs originales, givrées, hivernales… Bref, un festival gustatif en plein cœur de votre salon !

Provence d’Antan : un pur voyage sensoriel !

C’est un véritable voyage sensoriel à travers 24 saveurs enchanteresses. Niveau design, on retrouve un sapin chic, un grand écrin élégant qui renferme ces trésors. À l’ouverture, un parfum envoûtant s’échappe, annonçant la qualité et la finesse des thés et tisanes. C’est plus qu’un calendrier, c’est une œuvre d’art, un objet de décoration qui suscite l’émerveillement. Miam, je succombe déjà !

Chaque boîte de ce calendrier est une porte vers un univers de délices. Les noms des thés et tisanes ? De véritables invitations au rêve. “Caresse Divine” (orange & cannelle bio), “Conte Merveilleux” (une tisane à base de noix de coco & passion bio), “Cristal Givré” (menthe & bourgeon de pin bio)… On dirait les titres d’une collection de contes féeriques !

Ce calendrier est conçu pour deux vous l’aurez compris. Chaque jour, découvrez 2 sachets de thés ou de tisanes et partagez un moment unique avec un être cher. Partager un thé ou une tisane devient un rituel, un moment de complicité. C’est cela, l’esprit de Noël : partager, savourer, célébrer ensemble.

Les tisanes : Un envoûtement sensoriel

Dès que vous ouvrez une case, vous êtes transporté. Chaque sachet est une histoire, un moment de pur plaisir. On commence avec la première case où l’on découvre “baiser sucré”, un subtil mélange de pamplemousse et d’épices. Puis d’autres petites pépites viennent s’ajouter comme “Folklore Parfumé” avec son mélange d’épices, de réglisse et d’orange, un retour en enfance assuré !

“Forêt Enchantée” et son duo framboise-myrtille est une promenade dans une forêt de saveurs. Quant à “Lueurs Dorées”, avec son gingembre et citron, il éveillera les sens, tandis que “Lumière Céleste” vous apaisera avec de la mélisse et de l’oranger.

Vous succomberez aussi à “Mots doux”, une combinaison légère et rafraîchissante de verveine et de citron. Cette tisane est une caresse douce pour l’esprit, parfaite pour une pause sereine dans la journée !

Les Thés : Une célébration des sens

Le thé n’est pas en reste. Vous découvrirez notamment “Aura Éblouissante” avec son mélange de thé noir et d’orange pour un réveil tonique. Mais aussi “Danse Gracieuse”, composé de thé blanc et de vanille qui vous offrira une caresse douce et sucrée. Vous découvrirez aussi “Désir Infini” qui combine à la fois thé vert et pamplemousse pour une explosion de fraîcheur. Un pur délice, je vous le dis !

Que dire d “Exquise Ribambelle”, avec son mélange de thé noir, cannelle et cardamome, qui vous transporte dans un monde d’épices. Et “Poésie Féérique” et son duo de thé blanc et pêche qui est un rêve éveillé. Et je ne vous parle pas de “Trésor Délicat”, mêlant thé vert et citronnelle, qui vous évade dans un jardin secret. Vous l’aurez compris, vous allez vous évader avec votre tasse dans de somptueuses contrées lointaines. Chaque thé est une véritable découverte ! Alors, préparez vous à rêver !

Le calendrier de l’avent de Provence d’Antan n’est pas juste un décompte vers Noël, c’est une célébration des sens, une invitation à partager des moments uniques. Avec ses 24 saveurs envoûtantes, il transforme l’attente en un voyage sensoriel à partager à deux. C’est une expérience à ne pas manquer, une façon élégante et savoureuse de patienter jusqu’au soir magique de Noël.

Provence d’Antan nous offre ici un trésor, une promesse de moments inoubliables, une preuve que la magie de Noël commence bien avant le 25 décembre.

A vos tasses !

Shoppez le calendrier directement sur Romon Nature au prix de 39,90 € ICI >>