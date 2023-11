Découvrez le délicieux calendrier de l’Avent Teatower

À l’approche de Noël, l’excitation monte et les préparatifs battent leur plein. Pour les amoureux de thé et ceux en quête de petits plaisirs quotidiens, on vous propose de découvrir Teatower, une marque Belge qui propose une aventure unique : un calendrier de l’avent rempli de 24 thés et infusions extraordinaires. Et le mot est faible car les thés et leurs infusions sont réellement délicieuses ! On vous en dit un peu plus.

Chaque jour de décembre devient une occasion de découvertes et d’émerveillement. Imaginez le rituel matinal d’ouvrir une nouvelle porte du calendrier, révélant un sachet de thé ou d’infusion soigneusement emballé. C’est un moment magique, où les arômes s’échappent pour promettre une expérience gustative délicieuse.

Teatower a misé sur la simplicité et la qualité. Les thés et infusions sont présentés en infusettes, garantissant une préparation facile sans compromettre la fraîcheur et l’intégrité des saveurs. Chaque tasse est une pause de plaisir, un moment pour soi, un instant de sérénité au milieu de l’effervescence des fêtes.

Tea tower ou la magie des saveurs !

Dans le Calendrier de l’Avent Teatower, chaque thé et infusion raconte une histoire unique, offrant une palette de saveurs et d’arômes qui transforme chaque jour de décembre en une célébration sensorielle. Imaginez débuter votre matinée avec “Aie caramba“, un thé vert vivifiant aux notes exotiques de cactus, mangue et ananas, parfait pour éveiller vos sens. Puis, au cours de la journée, laissez-vous séduire par “Ange gardien“, un oolong subtilement parfumé à la mangue et à la fraise, une douce caresse pour l’âme.

L’aventure se poursuit avec des mélanges comme le “Blue earl grey” BIO, un classique revisité avec de délicates notes de bergamote et de bleuet, idéal pour une pause réconfortante dans l’après-midi. Les amateurs de saveurs plus gourmandes seront enchantés par le “Caramel beurre salé“, un thé noir aux accents sucrés-salés, rappelant les douceurs de la saison.

Pour ceux qui recherchent une expérience sans caféine, le calendrier propose des infusions comme “Citron meringué“, un mélange fruité et crémeux qui évoque les desserts festifs. Des infusions telles que ‘Etoiles filantes’, un rooibos doux et réconfortant aux notes de vanille et de cannelle, peuvent agrémenter les soirées, parfaites pour se détendre !

Chaque sachet est une promesse de découverte : des saveurs audacieuses comme celles du “Ginger cool” BIO, un thé vert épicé au gingembre et au citron, aux mélanges plus traditionnels comme “Gourmandise de Noël“, un rooibos amande rappelant les délices des marchés de Noël.

Personnellement j’ai craqué sur le thé des amoureux, un thé vert à la fraise et aux fleurs de lavande tout en subtilité ! Vous m’en direz des nouvelles … !

Savourez chaque thé !

Le Calendrier de l’Avent Teatower est une invitation à un voyage gustatif où chaque jour apporte son lot de surprises et de réconfort. Avec ses 24 thés et infusions soigneusement choisis, il offre un moment de pause, de plaisir et de découverte, parfait pour accompagner les festivités de fin d’année.

Les quantités de ce trésor de saison sont limitées, alors ne tardez pas. C’est le cadeau parfait pour vous ou pour partager la magie des fêtes avec vos proches. Alors, rejoignez l’aventure Teatower et laissez chaque tasse de thé enrichir votre saison festive de joie, de chaleur et de délices théinés!

Calendrier de l’Avent Tea tower, 24 sachets, 19,90€. Commandez votre calendrier ICI >>