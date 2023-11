Poiravechiche – Une réédition anniversaire

A l’occasion de ses 50 ans, les éditions Grasset jeunesse rééditent l’un de ses tout-premiers albums, Poiravechiche, paru en 1973. Cette nouvelle édition anniversaire est parue en septembre 2023, propose de découvrir ou redécouvrir les comptines de Claude et Jacqueline Held, sur des images de Tina Mercie.

Le premier légume à découvrir en rime est le navet. Une belle illustration est à découvrir d’un côté, tandis que de l’autre se présente le poème. De manière imagée, la poésie propose de découvrir trois navets, celui de Suède, celui d’Ecosse et celui de Zanzibar ! La double page suivante invite à découvrir trois carottes. Là encore, se trouvent, d’un côté la comptine et de l’autre l’illustration qui accompagne le texte court. Quelques petites lignes en rimes et en surprises. Six radis sont ensuite à retrouver. Six petites racines qui s’en vont à Paris, et qui rencontrent un soulier gris et un gros rat !

Les comptines, d’il y a cinquante ans, sont surprenantes et amusantes à découvrir. Les poèmes frais et ludiques, proposent aux jeunes lecteurs, de découvrir des légumes, comme un imagier. En effet, le livre se veut ludique, tout en proposant d’enrichir son vocabulaire et de connaitre et reconnaître certains légumes. Ainsi, à chaque double page, un nouvel aliment est à retrouver et découvrir, en comptine ! Des phrases courtes, rythmées et en rime, qui restent assez plaisantes à lire. La mise en place est simple et efficace, allant à l’essentiel. Ce qui frappe plus ce sont certains mots, qu’il faudra peut-être expliquer aux enfants. Le graphisme semble tout aussi remarquable, très moderne et coloré, il offre un univers particulier et rayonnant.

Poiravechiche est une réédition d’un des premiers albums jeunesse, des éditions Grasset jeunesse, à l’occasion de leur anniversaire. Un album pop, qui propose de découvrir, en rime et comptine, les légumes, à la manière d’un imagier bien rythmé !

